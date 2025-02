Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata: ospite Damiano David

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di Sanremo 75 , durante la conferenza stampa di mercoledì 12 febbraio fa il punto della serata inaugurale (che è stata seguita da 12 milioni 600mila, pari al 65.3% di share ) e annuncia i cantanti in gara della seconda serata . Ad affiancare il direttore artistico all’Ariston stasera ci saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio .

Tra gli ospiti c’è grande attesa per Damiano David , che arriva sul palco dell’Ariston da solista dopo la vittoria a Sanremo con i Måneskin nel 2021 con «Zitti e buoni». Ci sarà un omaggio a Lucio Dalla e poi un secondo momento con i suoi successi, ha anticipato. «E non sarò solo sul palco».

Quindici big in gara

Saranno invece 15 gli artisti in gara all’Ariston : Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote. I Big si esibiranno però dopo la semifinale delle Nuove Proposte. Alex Wyse si scontrerà contro Vale LP e Lil Jolie. E poi Maria Tomba contro Settembre nella seconda parte della serata.

Oltre ai cantanti saliranno sul palco il cast di «Champagne» e quello di «Belcanto», serie in costume che è stata girata anche al Teatro Grande di Brescia. Sul Suzuki Stage si esibirà invece Big Mama .

Sarà possibile seguire il Festival naturalmente su Rai 1, alla radio su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.