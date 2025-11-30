Cultura e Spettacoli
Domenica 30 Novembre 2025
Sanremo dal 24 al 28 febbraio: ecco i big in gara
MUSICA. Svelati i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio. Li ha annunciati il direttore artistico Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13.30.
Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. Sono questi i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio. Li ha annunciati il direttore artistico Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13.30.
«Tanti sapori diversi, spero che questa edizione sia fortunata come quella dello scorso anno con la speranza di avere ampliato il ventaglio dei gusti degli spettatori. Spero ci sia tanta buona musica e hit che restino nella storia della nostra musica», ha detto Conti.
Nel corso della serata del 14 dicembre di «Sarà Sanremo», in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara. Appuntamento poi al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.
Una selezione frutto di un lungo lavoro: «Ringrazio le case dicografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà» con trecento proposte: «Duecentosettanta nomi non sono rientrati, trenta sì». I brani scelti «sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: spero che diventino hit nel tempo e facciamo parte della nostra colonna sonora», ribadisce Conti, in partenza - come era già accaduto lo scorso anno - per Bologna per condurre la finale dello Zecchino d’Oro.
