Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli
Domenica 30 Novembre 2025

Sanremo dal 24 al 28 febbraio: ecco i big in gara

MUSICA. Svelati i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio. Li ha annunciati il direttore artistico Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13.30.

Patty Pravo
Patty Pravo

Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. Sono questi i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio. Li ha annunciati il direttore artistico Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13.30.

Levante
Levante
Tommaso Paradiso
Tommaso Paradiso
Francesco Renga
Francesco Renga

«Tanti sapori diversi, spero che questa edizione sia fortunata come quella dello scorso anno con la speranza di avere ampliato il ventaglio dei gusti degli spettatori. Spero ci sia tanta buona musica e hit che restino nella storia della nostra musica», ha detto Conti.

Nel corso della serata del 14 dicembre di «Sarà Sanremo», in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara. Appuntamento poi al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.

Una selezione frutto di un lungo lavoro: «Ringrazio le case dicografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà» con trecento proposte: «Duecentosettanta nomi non sono rientrati, trenta sì». I brani scelti «sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: spero che diventino hit nel tempo e facciamo parte della nostra colonna sonora», ribadisce Conti, in partenza - come era già accaduto lo scorso anno - per Bologna per condurre la finale dello Zecchino d’Oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanremo
Bologna
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Televisione
Radio
Tommaso Paradiso
Serena Brancale
Rai 1
RaiPlay
Rai2