Sanremo, gran finale con Marcuzzi e Cattelan. Premio alla carriera a Venditti, vota la tua canzone qui

Ad aprire la serata il dj e producer Gabry Ponte che presenterà sul palco Tutta l’Italia (Sanremo 2025), il suo ultimo singolo, scelto come jingle ufficiale della manifestazione.

Tutte le canzone in gara

Sul palco tutte e 29 le canzoni dei Big, sottoposte al giudizio di Televoto (34%), Giuria delle Radio (33%) e Sala Stampa (33%). Il risultato verrà sommato a quello complessive delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale.