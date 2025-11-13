Silenzio e visione, a Palazzo della Ragione il tappeto di Matt Mullican - Video

Dal 14 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, lo storico Palazzo della Ragione di Bergamo ospita That Person’s Heaven, grande mostra personale di Matt Mullican, a cura di Stefano Raimondi e prodotta da The Blank Contemporary Art. L’esposizione, a ingresso libero, inaugura la 15esima edizione del Festival ArtDate, sostenuto da Regione Lombardia e Comune di Bergamo, che quest’anno ha come tema il silenzio.

Dopo la retrospettiva al Pirelli Hangar Bicocca nel 2018, Mullican – tra i più influenti artisti della scena contemporanea, presente nelle collezioni del MoMA, del Whitney Museum, della Tate e del Centre Pompidou – torna in Italia con una nuova installazione concepita per gli spazi gotici del Palazzo. L’opera, realizzata in collaborazione con Aquafil S.p.A. e Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., si presenta come una monumentale griglia di 16x16 metri composta da trentadue lavori, metà in bianco e nero e metà in rosso: una riflessione visiva tra ordine e caos, coscienza e trance.

Un universo di simboli e colori

Fin dagli anni Settanta Mullican indaga il rapporto tra linguaggio, conoscenza e percezione, costruendo un universo di simboli e colori – verde per il materiale, azzurro per la quotidianità, giallo per le idee, rosso per il soggettivo, bianco e nero per il linguaggio – che traduce la complessità dell’esperienza umana. Il titolo della mostra richiama That Person, alter ego che l’artista assume durante le sue sessioni ipnotiche: una figura che abita il corpo dell’artista e dà voce a una dimensione altra, sospesa tra inconscio e visione.