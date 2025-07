Sogni, tempeste e amletici dilemmi: Shakespeare torna in Città Alta

«Shakespeare a colazione» (in originale «Withnail and I») si intitola il film di Bruce Robinson del 1987. Ma qui Shakespeare è a colazione, pranzo e cena, giorno e notte. Parliamo del progetto «Wishakespeare» di quel geniaccio del nostro Maurizio Donadoni, attore, autore e regista che si è lanciato nella folle impresa di recitare tutto Shakespeare in una serie di performance non stop dove i protagonisti saranno anche gli spettatori che si svolgerà dal 2 al 12 agosto nel chiostro del Palazzo della Misericordia Maggiore in via Arena 9, in Città Alta.

Un crescendo di interesse

«Wishakespeare è molto più di una manifestazione» spiega Luca Carminati, presidente di 365GRADI Associazione di Promozione Sociale, che la organizza con il contributo della Provincia e in collaborazione con deSidera (l’ingresso è libero fino a esaurimento posti): «Dopo il successo delle prime due edizioni – quella inaugurale del 2023, che ha portato nel cuore della città un esperimento ardito e visionario, e l’edizione 2024, che ha visto crescere pubblico e partecipazione – Wishakespeare torna a Bergamo per riaffermare la forza primitiva e vitale del teatro come gesto necessario. Dal 2 al 12 agosto, Maurizio Donadoni darà vita alla prima performance di un progetto che prevede, nell’arco di tre anni, la lettura integrale dell’opera omnia di Shakespeare. Un gesto di sopravvivenza antico che riporta al centro il teatro come sfida, rito, corpo, presenza viva. Una maratona shakespeariana inclusiva, aperta alla città e al mondo. Kermesse dove tutti, siano essi artisti, cittadini, insegnanti, studenti oppure turisti, potranno, concordando tempi e modi, partecipare all’evento leggendo, suonando, cantando, danzando o testimoniando con la semplice presenza».

I classici e la città

Come questo progetto abbia preso forma lo spiega Carminati: «Nasce tre anni fa in occasione di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, un momento che ha dato una svolta e dove insieme a Maurizio Donadoni abbiamo deciso di partire con questo progetto. Maurizio ci ha molto affascinati quando ci raccontava di come vedeva Bergamo rispetto all’opera di Shakespeare. Credo di non conoscere nessuno che come Maurizio conosca l’opera di Shakespeare. Da lì era nata una performance itinerante che aveva avuto un grande successo da cui era nata la seconda edizione».

L’idea del festival internazionale

«La terza edizione secondo Maurizio Donadoni doveva richiamare tutto il mondo che ama Shakespeare, perché qui in un percorso di tre tappe verranno lette tutte le opere di Shakespeare, un progetto che abbiamo già previsto spalmato su tre anni». Le novità messe in campo quest’anno sono di segno diverso. «Succede – spiega ancora Carminati – dal 2 agosto al 12 agosto verranno lette le opere in programma e negli anni successivi continueremo perché vorremmo organizzare un festival internazionale shakespeariano a Bergamo».

L’invito alle compagnie bergamasche

Tornando a questa edizione, si inizia sabato 2 agosto il pubblico cosa deve fare? Può partecipare alle prove? «Sì, tanto che abbiamo già delle prenotazioni, ma abbiamo chiesto anche alle compagnie teatrali bergamasche di intervenire ma anche dei musicisti perché vorremmo che fosse proprio un performance inclusiva incentrata sulla parola di Shakespeare. Al pubblico consigliamo di tenere sempre d’occhio il nostro sito www.wishakespeare.it | [email protected] | 335-7819760 ».

Dal Sogno alla Tempesta