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Cultura e Spettacoli Mercoledì 29 Aprile 2026

«Sorry», «Scusa», «Lo siento». Dai Pinguini Tattici Nucleari misteriose affissioni in Europa - Foto e video

L’ENIGMA. Affissioni con un pinguino e la scritta «Sorry», «Scusa», «Lo siento» sono apparse a Londra, Milano e Madrid. Possibile riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari, ma il significato resta ignoto: potrebbe trattarsi di un teaser per un nuovo progetto.

Redazione Web
Redazione Web

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«Sorry», «Scusa», «Lo siento». Dai Pinguini Tattici Nucleari misteriose affissioni in Europa - Foto e video
A Londra l’affissione dei Pinguini Tattici Nucleari

Affissioni enigmatiche sono comparse nelle ultime ore in tre grandi città europee – Londra, Milano e Madrid – attirando la curiosità dei passanti. Protagonista un pinguino accompagnato da una sola parola, tradotta nelle diverse lingue: «Sorry», «Scusa»,«Lo siento».

Il riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari sembra evidente, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il gesto ha già acceso il dibattito tra i fan: si tratta di un teaser per un nuovo progetto musicale? Di una campagna promozionale o di un messaggio simbolico?

«Sorry», «Scusa», «Lo siento». Dai Pinguini Tattici Nucleari misteriose affissioni in Europa - Foto e video
A Milano l’affissione dei Pinguini Tattici Nucleari
«Sorry», «Scusa», «Lo siento». Dai Pinguini Tattici Nucleari misteriose affissioni in Europa - Foto e video
A Madrid l’affissione dei Pinguini Tattici Nucleari

Il tema delle «scuse», declinato in più lingue, potrebbe suggerire un filo conduttore legato a un nuovo singolo o album. Per ora, però, il significato resta avvolto nel mistero. E l’attesa cresce...

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