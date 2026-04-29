«Sorry», «Scusa», «Lo siento». Dai Pinguini Tattici Nucleari misteriose affissioni in Europa - Foto e video
L’ENIGMA. Affissioni con un pinguino e la scritta «Sorry», «Scusa», «Lo siento» sono apparse a Londra, Milano e Madrid. Possibile riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari, ma il significato resta ignoto: potrebbe trattarsi di un teaser per un nuovo progetto.
Affissioni enigmatiche sono comparse nelle ultime ore in tre grandi città europee – Londra, Milano e Madrid – attirando la curiosità dei passanti. Protagonista un pinguino accompagnato da una sola parola, tradotta nelle diverse lingue: «Sorry», «Scusa»,«Lo siento».
Il riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari sembra evidente, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il gesto ha già acceso il dibattito tra i fan: si tratta di un teaser per un nuovo progetto musicale? Di una campagna promozionale o di un messaggio simbolico?
Il tema delle «scuse», declinato in più lingue, potrebbe suggerire un filo conduttore legato a un nuovo singolo o album. Per ora, però, il significato resta avvolto nel mistero. E l’attesa cresce...
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