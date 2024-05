Torna Baleno Festival: 5 giorni di festa tra creatività, socialità, arte e divertimento

Alle Officine Tantemani un altro anno è passato, un anno in cui i partecipanti ai laboratori del progetto della Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco in attività creative di vario tipo, incontrare realtà del territorio, collaborare con altri progetti sociali, coltivare connessioni e relazioni.

Come ormai da diversi anni il progetto Tantemani è pronto per trasferirsi al parco Ermanno Olmi di Bergamo per Baleno Festival, in programma dal 5 al 9 giugno, l’happening dei laboratori Tantemani, l’occasione per incontrare la cittadinanza, spostarsi in mezzo alla città, mostrare quanto fatto nel corso di questo anno.

Arrivato alla sesta edizione Baleno non è solo un festival culturale, è un progetto dalla forte vocazione sociale, che propone attività creative e artistiche e iniziative culturali. Il filo conduttore di questa edizione è la natura, tema sul quale i e le partecipanti del Laboratorio Tantemani hanno lavorato a lungo, per produrre il materiale per la mostra «Il terzo giorno» in corso al Donizetti Studio fino al 31 maggio.

La formula del Baleno Festival

La formula è la consueta, 5 giornate di attività, di cui le prime due di pre-festival riservate a gruppi organizzati che lavorano con la fragilità a cui sono dedicati laboratori creativi, quelle del fine settimana invece, dal 7 al 9 giugno, aperte a tutta la popolazione con mostre, laboratori d’artista, spazi creativi, il mercatino di UAU il festival con le sue attività collaterali, performance di videodrawing, concerti, proiezione di film all’aperto e molto altro.

Un’edizione però che in parte cambia pelle rispetto agli anni passati, scegliendo di investire maggiormente sulle attività laboratoriali e artistiche durante le giornate, in linea con l’anima del progetto Tantemani che fa della creatività il linguaggio d’eccellenza di relazione.

E così il festival propone laboratori d’artista con Sophie Hames, Vittoria Drago, Susanna Alberti, Sara Antonazzo; due spazi creativi curati da Laboratorio Tantemani e da Collettivo MAE con Italo Chiodi; la mostra con le illustrazioni per le copertine di Uppa Magazine e la performance di videodrawing e paesaggi sonori di neve d’arachidi e Mikrokosmos, entrambe in collaborazione con UAU il festival; il djset Onesecond di Ono collectiv, i concerti di Caso e Polimono, la proiezione del film «Anomalisa» di Charlie Kaufman, l’incursione performativa della compagnia Scottish Dance Theatre per FDE - Festival Danza Estate. Questo e molto altro, tutto a fruizione gratuita nel parco Ermanno Olmi.