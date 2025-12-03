Un albero di Natale di 14 metri: aperto il «Winterland» di ChorusLife

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre a ChorusLife Bergamo è stato acceso il grande albero di Natale alto 14 metri , installato in Piazza del Sagittario . Con l’inaugurazione dell’albero prende ufficialmente il via « ChorusLife Winterland », il villaggio natalizio allestito nello smart district e attivo per tutto il periodo delle festività.

Attorno all’albero la piazza ospita la pista di pattinaggio « ChorusLife On Ice », una giostra carosello e le casette di Natale aperte ogni giorno con proposte gastronomiche e bevande calde. Completano l’allestimento punti musica e installazioni luminose pensate per accogliere famiglie, bambini e visitatori.

Il calendario degli eventi

Il programma di «Winterland» prevede appuntamenti settimanali con i «Cento10&Lode DJ Set On Ice» e, nei weekend, il nuovo format «Urban Après-Ski» di Radio Number One. Sono in calendario anche spettacoli diffusi con buskers e street artists, momenti di degustazione di prodotti tipici (13 e 26 dicembre, 6 gennaio), oltre a eventi speciali come il concerto del Minicoro Monterosso il 14 dicembre e la «Babbo Running» del 21 dicembre, iniziativa solidale a favore della Fondazione Artet e della Fondazione Umberto Veronesi.