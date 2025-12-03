Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025

Un albero di Natale di 14 metri: aperto il «Winterland» di ChorusLife

L’EVENTO. Acceso l’albero di Natale, si anima il villaggio di ChorusLife.

(Foto di Bedolis)

Bergamo

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre a ChorusLife Bergamo è stato acceso il grande albero di Natale alto 14 metri, installato in Piazza del Sagittario. Con l’inaugurazione dell’albero prende ufficialmente il via «ChorusLife Winterland», il villaggio natalizio allestito nello smart district e attivo per tutto il periodo delle festività.

Attorno all’albero la piazza ospita la pista di pattinaggio «ChorusLife On Ice», una giostra carosello e le casette di Natale aperte ogni giorno con proposte gastronomiche e bevande calde. Completano l’allestimento punti musica e installazioni luminose pensate per accogliere famiglie, bambini e visitatori.

(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)

Il calendario degli eventi

Il programma di «Winterland» prevede appuntamenti settimanali con i «Cento10&Lode DJ Set On Ice» e, nei weekend, il nuovo format «Urban Après-Ski» di Radio Number One. Sono in calendario anche spettacoli diffusi con buskers e street artists, momenti di degustazione di prodotti tipici (13 e 26 dicembre, 6 gennaio), oltre a eventi speciali come il concerto del Minicoro Monterosso il 14 dicembre e la «Babbo Running» del 21 dicembre, iniziativa solidale a favore della Fondazione Artet e della Fondazione Umberto Veronesi.

Il calendario, in aggiornamento, è disponibile sul sito e sui canali social di ChorusLife.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
ChorusLife
Radio Number One
Fondazione Artet
Fondazione Umberto Veronesi