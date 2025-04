«Vi piace il Filagosto? Aiutateci a tornare nel 2026». Aperta una raccolta fondi online

Dopo aver annunciato l’impossibilità a programmare il festival per l’anno in corso, i volontari e le volontarie del Filagosto sono stati invasi da un’ondata di affetto e solidarietà che era difficile immaginare. Attraverso i profili social del Festival in migliaia hanno espresso la propria vicinanza verso la manifestazione.

Si cerca una nuova location

Da questa reazione è scaturita la volontà di mettersi all’opera per trovare una location in cui dare vita all’edizione 2026 del Festival e, contemporaneamente organizzare il Filagosto Summer Tour 2025, un festival diffuso in diversi luoghi della provincia bergamasca, reso possibile dalla generosità di chi, in queste settimane, ha offerto ospitalità al Filagosto.

La raccolta fondi

Questo il testo della raccolta fondi pubblicata sulla piattaforma GoFundMe :

«Come molti di voi sapranno, nel 2025 il Filagosto non potrà svolgersi a Filago (BG), dove è nato e cresciuto, diventando il festival che tanti hanno nel cuore. Dal momento di quel triste annuncio un’ondata di solidarietà ci ha invaso. Ci avete scritto, sostenuto, intervistato, ci avete fatto sentire in ogni modo che non siamo soli. Qualcuno si è anche proposto di ospitarci, come in una sorta di edizione in tour, ed è così che è nato il Filagosto Summer Tour 2025: da Filago al resto della provincia di Bergamo con una serie di eventi più piccoli in vari comuni, realizzati grazie alla disponibilità di tanti amici e amiche del Filagosto. Questi eventi ci permetteranno di continuare, anche quest’anno, a diffondere la nostra passione per la musica e di raccogliere fondi per ricominciare con una grande edizione del festival il prossimo anno.

«Vogliamo che la magia continui»

Sì, perché noi crediamo che la magia di queste ultime 22 edizioni debba continuare. E allora vogliamo incontrarvi, vogliamo raccontare cosa succede e, soprattutto, vogliamo dirvi cosa ci piacerebbe fare nel 2026. Ma abbiamo anche bisogno del vostro aiuto!

Ogni contributo farà la differenza e ci avvicinerà al nostro obiettivo. Il vostro sostegno ci permetterà di realizzare questi eventi estivi e di gettare le basi di una straordinaria edizione del festival nel 2026. Ogni donazione, piccola o grande, sarà per noi preziosa.».