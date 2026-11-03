A Tesmec commessa da 42 milioni di franchi per le Ferrovie Svizzere: costruirà 24 veicoli più 10 opzionali per la manutenzione della rete
LA NOVITÀ. Aggiudicazione provvisoria alla controllata Tesmec Rail: previsti 24 mezzi a batteria per la rete ferroviaria. Prime consegne tra fine 2028 e inizio 2029.Lettura meno di un minuto.
Grassobbio
Tesmec si aggiudica in via provvisoria una gara da circa 42 milioni di franchi svizzeri per la fornitura di veicoli elettrici alle Ferrovie federali svizzere (Ffs). Lo ha annunciato martedì 3 novembre il gruppo di Grassobbio: la commessa è destinata alla controllata Tesmec Rail, mentre l’aggiudicazione definitiva è attesa entro la fine del mese.
Ventiquattro veicoli per la rete svizzera
La fornitura, della durata di quattro anni, comprende 24 mezzi per la costruzione e la manutenzione delle linee di contatto, l’infrastruttura che alimenta i treni elettrici. Sono previste anche due opzioni per ulteriori cinque unità ciascuna. Le prime consegne sono programmate tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.
I veicoli saranno interamente alimentati a batteria. Secondo la società, consentiranno di operare senza emissioni locali e con un minore impatto acustico, nell’ambito del piano di rinnovo della flotta delle FFS.
Tesmec rafforza la presenza in Svizzera
Per il gruppo bergamasco l’aggiudicazione rappresenta un ampliamento delle attività sul mercato svizzero: dopo l’ingresso nella diagnostica ferroviaria, Tesmec punta ora a consolidarsi anche nella costruzione e manutenzione della catenaria. La società lega il risultato agli investimenti nello sviluppo di tecnologie per l’elettrificazione ferroviaria e alla propria strategia di crescita internazionale.
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