A Tesmec commessa da 42 milioni di franchi per le Ferrovie Svizzere: costruirà 24 veicoli più 10 opzionali per la manutenzione della rete

Tesmec si aggiudica in via provvisoria una gara da circa 42 milioni di franchi svizzeri per la fornitura di veicoli elettrici alle Ferrovie federali svizzere (Ffs). Lo ha annunciato martedì 3 novembre il gruppo di Grassobbio: la commessa è destinata alla controllata Tesmec Rail, mentre l’aggiudicazione definitiva è attesa entro la fine del mese.

Ventiquattro veicoli per la rete svizzera

La fornitura, della durata di quattro anni, comprende 24 mezzi per la costruzione e la manutenzione delle linee di contatto, l’infrastruttura che alimenta i treni elettrici. Sono previste anche due opzioni per ulteriori cinque unità ciascuna. Le prime consegne sono programmate tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.