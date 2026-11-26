La famiglia di Angelo Radici entra nel capitale di Liski, azienda di Brembate che progetta e produce attrezzature per la protezione e l’allestimento delle piste da sci e sistemi per lo sport. Attraverso la holding Macre 2014 la famiglia Radici acquisisce il 70% del capitale di Liski, società della famiglia Parigi, che conserva il restante 30% delle quote. Nella governance, Diego Parigi mantiene la carica di presidente, mentre Emanuele Radici, figlio di Angelo, assume un ruolo operativo destinato a rappresentare il futuro dell’impresa.

Milano-Cortina un volano

Fondata nel 1978, Liski oggi conta una trentina di addetti e 37 distributori ufficiali nel mondo. L’azienda serve i maggiori comprensori sciistici italiani ed esteri ed è fornitrice delle principali gare internazionali, dalla Coppa del Mondo agli eventi giovanili. Un ruolo consolidato anche nelle competizioni olimpiche: è stata, infatti, presente nelle ultime sei edizioni dei Giochi invernali, compresi quelli di Milano-Cortina 2026. Proprio la kermesse disputata in Italia ha fatto da volano all’incremento del 30% del volume d’affari della società di Brembate, che nell’ultimo esercizio ha registrato un fatturato attorno ai 10 milioni di euro.

Fondata nel 1978, Liski oggi conta una trentina di addetti e 37 distributori ufficiali nel mondo. L’azienda serve i maggiori comprensori sciistici italiani ed esteri ed è fornitrice delle principali gare internazionali, dalla Coppa del Mondo agli eventi giovanili «Liski è il risultato del lavoro di una famiglia e di un territorio – commenta Diego Parigi, figlio dei due fondatori, Ruggero Parigi e Candida Rossi -. L’ingresso della famiglia Radici ci permette di avviare una nuova fase di crescita, mantenendo intatti i valori, le competenze e le persone che hanno reso l’azienda un riferimento mondiale nel nostro settore. Avere al nostro fianco un partner industriale solido e di lunga visione ci permetterà di investire in tecnologia, capacità produttiva e presenza internazionale, continuando ad operare sui palcoscenici più prestigiosi dello sport».

Emanuele Radici, figlio di Angelo, assume un ruolo operativo destinato a rappresentare il futuro dell’impresa

Allo studio acquisizioni

Parigi indica anche una direttrice di sviluppo ulteriore: «Stiamo già studiando prossime acquisizioni per ampliare le opportunità di crescita».

Risorse per lo sviluppo

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa importante opportunità, che ci consente di dare continuità alla vocazione industriale della nostra famiglia mettendo a disposizione di Liski risorse e una struttura organizzativa in grado di sostenerne lo sviluppo - fa presente Angelo Radici -. Ci avviciniamo a questa realtà con interesse e con la volontà di conoscere e imparare, riconoscendo il valore di un settore caratterizzato da una forte specializzazione e da un’esperienza consolidata nel tempo. La fiducia riposta in Diego Parigi e nei suoi collaboratori nasce da una stima sincera e reciproca, con la volontà di valorizzare il lavoro svolto e contribuire insieme al futuro dell’azienda».

Un legame costruito nel tempo

Il legame dei Radici con gli sport invernali viene da lontano, dai tempi della Valanga Azzurra di cui fece parte Fausto Radici, e si esprime oggi attraverso Irta Spa, la società che gestisce il comprensorio sciistico e turistico del Monte Pora, e lo Sci Club Radici.