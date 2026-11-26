Le protezioni Liski per piste da sci alla famiglia di Angelo Radici
L’ACQUISIZIONE. La holding Macre 2014 ha rilevato il 70% dell’azienda di Brembate, che ha un fatturato di 10 milioni. «Mettiamo a disposizione le risorse e una struttura organizzativa per sostenere lo sviluppo».Lettura 2 min.
Brembate
La famiglia di Angelo Radici entra nel capitale di Liski, azienda di Brembate che progetta e produce attrezzature per la protezione e l’allestimento delle piste da sci e sistemi per lo sport. Attraverso la holding Macre 2014 la famiglia Radici acquisisce il 70% del capitale di Liski, società della famiglia Parigi, che conserva il restante 30% delle quote. Nella governance, Diego Parigi mantiene la carica di presidente, mentre Emanuele Radici, figlio di Angelo, assume un ruolo operativo destinato a rappresentare il futuro dell’impresa.
Milano-Cortina un volano
Fondata nel 1978, Liski oggi conta una trentina di addetti e 37 distributori ufficiali nel mondo. L’azienda serve i maggiori comprensori sciistici italiani ed esteri ed è fornitrice delle principali gare internazionali, dalla Coppa del Mondo agli eventi giovanili. Un ruolo consolidato anche nelle competizioni olimpiche: è stata, infatti, presente nelle ultime sei edizioni dei Giochi invernali, compresi quelli di Milano-Cortina 2026. Proprio la kermesse disputata in Italia ha fatto da volano all’incremento del 30% del volume d’affari della società di Brembate, che nell’ultimo esercizio ha registrato un fatturato attorno ai 10 milioni di euro.
Fondata nel 1978, Liski oggi conta una trentina di addetti e 37 distributori ufficiali nel mondo. L’azienda serve i maggiori comprensori sciistici italiani ed esteri ed è fornitrice delle principali gare internazionali, dalla Coppa del Mondo agli eventi giovanili
«Liski è il risultato del lavoro di una famiglia e di un territorio – commenta Diego Parigi, figlio dei due fondatori, Ruggero Parigi e Candida Rossi -. L’ingresso della famiglia Radici ci permette di avviare una nuova fase di crescita, mantenendo intatti i valori, le competenze e le persone che hanno reso l’azienda un riferimento mondiale nel nostro settore. Avere al nostro fianco un partner industriale solido e di lunga visione ci permetterà di investire in tecnologia, capacità produttiva e presenza internazionale, continuando ad operare sui palcoscenici più prestigiosi dello sport».
Emanuele Radici, figlio di Angelo, assume un ruolo operativo destinato a rappresentare il futuro dell’impresa
Allo studio acquisizioni
Parigi indica anche una direttrice di sviluppo ulteriore: «Stiamo già studiando prossime acquisizioni per ampliare le opportunità di crescita».
Risorse per lo sviluppo
«Abbiamo accolto con entusiasmo questa importante opportunità, che ci consente di dare continuità alla vocazione industriale della nostra famiglia mettendo a disposizione di Liski risorse e una struttura organizzativa in grado di sostenerne lo sviluppo - fa presente Angelo Radici -. Ci avviciniamo a questa realtà con interesse e con la volontà di conoscere e imparare, riconoscendo il valore di un settore caratterizzato da una forte specializzazione e da un’esperienza consolidata nel tempo. La fiducia riposta in Diego Parigi e nei suoi collaboratori nasce da una stima sincera e reciproca, con la volontà di valorizzare il lavoro svolto e contribuire insieme al futuro dell’azienda».
Un legame costruito nel tempo
Il legame dei Radici con gli sport invernali viene da lontano, dai tempi della Valanga Azzurra di cui fece parte Fausto Radici, e si esprime oggi attraverso Irta Spa, la società che gestisce il comprensorio sciistico e turistico del Monte Pora, e lo Sci Club Radici.
«Sport, montagna, sci e legame con il territorio sono da sempre parte integrante della nostra identità e continueranno a esserlo», sottolinea Emanuele Radici, che a sua volta porta in dote una conoscenza diretta del settore. «Nato tra le montagne della Val Gandino, cresciuto sulle nevi del Monte Pora e diventato successivamente maestro di sci – rimarca - sento un legame particolarmente profondo con questo progetto. Il mio impegno sarà quello di contribuire a dare continuità e crescita a queste due famiglie destinate a collaborare, nel rispetto dell’identità aziendale e delle persone che ne hanno costruito la storia». Emanuele Cortesi e Matteo Ghilardi dello studio Cma hanno fornito assistenza legale a Liski, mentre Carolina Gattai dello studio Pedersoli Gattai ha assistito Radici.
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