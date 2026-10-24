Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video

«Segui la via di Cupido»: è l’invito che accoglie i visitatori della 33esima edizione di Bergamo Sposi , inaugurata questa mattina - sabato 24 ottobre - per la prima volta all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro. Una via dell’amore tra abiti da sposa, fedi, fiori e viaggi di nozze, con oltre 45 espositori su circa duemila metri quadrati .

Al taglio del nastro erano presenti Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, il sindaco di Ponte Matteo Macoli e Ornella Schenatti di Ecspo Srl. Organizzata da Ecspo e promossa da Confesercenti, la manifestazione approda nel campus tecnologico Aruba, dove tradizione e innovazione si incontrano anche nel mondo del matrimonio.