Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video
LA FIERA. Negli spazi del parco tecnologico Aruba l’esposizione aperta fino a domenica 25 ottobre.Lettura meno di un minuto.
Ponte San Pietro
«Segui la via di Cupido»: è l’invito che accoglie i visitatori della 33esima edizione di Bergamo Sposi , inaugurata questa mattina - sabato 24 ottobre - per la prima volta all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro. Una via dell’amore tra abiti da sposa, fedi, fiori e viaggi di nozze, con oltre 45 espositori su circa duemila metri quadrati.
Al taglio del nastro erano presenti Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, il sindaco di Ponte Matteo Macoli e Ornella Schenatti di Ecspo Srl. Organizzata da Ecspo e promossa da Confesercenti, la manifestazione approda nel campus tecnologico Aruba, dove tradizione e innovazione si incontrano anche nel mondo del matrimonio.
Anche la serata sarà all’insegna dell’amore, con «Bridal in Love», la sfilata di moda nuziale firmata Adone Cerimonie, in programma alle 19. Bergamo Sposi prosegue domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 19.
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