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Economia / Isola e Valle San Martino Sabato 24 Ottobre 2026

Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video

LA FIERA. Negli spazi del parco tecnologico Aruba l’esposizione aperta fino a domenica 25 ottobre.

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Annamaria Franchina
Annamaria Franchina

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Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video
«Bergamo Sposi» debutta al campus tecnologico Aruba a Ponte San Pietro
(Foto di Agazzi)

Ponte San Pietro

«Segui la via di Cupido»: è l’invito che accoglie i visitatori della 33esima edizione di Bergamo Sposi , inaugurata questa mattina - sabato 24 ottobre - per la prima volta all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro. Una via dell’amore tra abiti da sposa, fedi, fiori e viaggi di nozze, con oltre 45 espositori su circa duemila metri quadrati.

Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video
L’ingresso di Aruba a Ponte San Pietro
Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video
Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video
Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video
In fiera 45 espositori su duemila metri quadri
Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video
Ponte San Pietro, debutta «Bergamo Sposi»: 45 espositori specializzati sui matrimoni - Video

Al taglio del nastro erano presenti Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, il sindaco di Ponte Matteo Macoli e Ornella Schenatti di Ecspo Srl. Organizzata da Ecspo e promossa da Confesercenti, la manifestazione approda nel campus tecnologico Aruba, dove tradizione e innovazione si incontrano anche nel mondo del matrimonio.

Anche la serata sarà all’insegna dell’amore, con «Bridal in Love», la sfilata di moda nuziale firmata Adone Cerimonie, in programma alle 19. Bergamo Sposi prosegue domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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