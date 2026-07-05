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Cronaca / Hinterland Domenica 05 Luglio 2026

Azzano, spaccata nella notte ai magazzini «Le Matte»

IL TENTATO FURTO. Ladri in fuga dopo aver danneggiato a mazzate la porta d’ingresso lungo la Cremasca nella notte tra sabato e domenica 5 luglio. Indagano i carabinieri, da quantificare eventuali ammanchi.

Lettura meno di un minuto.
Azzano, spaccata nella notte ai magazzini «Le Matte»

Ignoti malviventi in azione nella notte tra sabato e domenica 5 luglio ai magazzini «Le Matte» di Azzano San Paolo, lungo la Cremasca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri hanno preso a mazzate una porta a vetri d’ingresso, danneggiandola. Ma forse per via dell’allarme o per il timore di essere scoperti dal sopraggiungere di qualcuno, sono scappati rapidamente.

Sul posto i carabinieri, che indagano sul tentativo di furto, di cui è stato informato anche il sindaco Sergio Suardi. Quanto al bottino, si attende che la proprietà del negozio quantifichi eventuali ammanchi, ma potrebbe essere che i ladri siano alla fine scappati a mani vuote. Per precauzione, in attesa della riparazione del danno all'ingresso, il negozio è stato presidiato dalle guardie giurate per tutta la giornata di oggi.

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Azzano San Paolo
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