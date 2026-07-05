Azzano, spaccata nella notte ai magazzini «Le Matte»

Ignoti malviventi in azione nella notte tra sabato e domenica 5 luglio ai magazzini «Le Matte» di Azzano San Paolo, lungo la Cremasca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri hanno preso a mazzate una porta a vetri d’ingresso, danneggiandola. Ma forse per via dell’allarme o per il timore di essere scoperti dal sopraggiungere di qualcuno, sono scappati rapidamente.