Azzano, spaccata nella notte ai magazzini «Le Matte»
IL TENTATO FURTO. Ladri in fuga dopo aver danneggiato a mazzate la porta d’ingresso lungo la Cremasca nella notte tra sabato e domenica 5 luglio. Indagano i carabinieri, da quantificare eventuali ammanchi.Lettura meno di un minuto.
Ignoti malviventi in azione nella notte tra sabato e domenica 5 luglio ai magazzini «Le Matte» di Azzano San Paolo, lungo la Cremasca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri hanno preso a mazzate una porta a vetri d’ingresso, danneggiandola. Ma forse per via dell’allarme o per il timore di essere scoperti dal sopraggiungere di qualcuno, sono scappati rapidamente.
Sul posto i carabinieri, che indagano sul tentativo di furto, di cui è stato informato anche il sindaco Sergio Suardi. Quanto al bottino, si attende che la proprietà del negozio quantifichi eventuali ammanchi, ma potrebbe essere che i ladri siano alla fine scappati a mani vuote. Per precauzione, in attesa della riparazione del danno all'ingresso, il negozio è stato presidiato dalle guardie giurate per tutta la giornata di oggi.
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