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Cronaca / Hinterland Martedì 02 Giugno 2026

Cambia volto l’area della Lidl a Seriate: «Al Comune oltre 2 milioni»

IL PROGETTO. L’attuale supermercato sarà demolito, al suo posto un altro più grande. Tra viale Lombardia e via Nazionale servizi, aree verdi e opere viabilistiche.

Lettura 1 min.
Emanuele Casali
Emanuele Casali

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Cambia volto l’area della Lidl a Seriate: «Al Comune oltre 2 milioni»
L’area in cui sorgerà il nuovo supermercato

Lì dove adesso c’è il supermercato Lidl, a Seriate, si prospetta una piccola rivoluzione urbanistica, dopo l’approvazione da parte della Giunta del progetto presentato da FerrettiCasa spa e Lidl Italia srl, che prevede una serie di interventi urbanistici nel comparto fra viale Lombardia e via Nazionale. Previsti l’ampliamento del supermercato (con demolizione dell’attuale edificio) e la costruzione di altri quattro edifici commerciali.

I dettagli del progetto

Su un’area di 15.434 metri quadrati saranno costruiti cinque nuovi edifici: una Lidl più ampia dell’attuale, pari a 1.546 metri quadri, e accanto ad essa una nuova media struttura non alimentare di 729 mq. I restanti tre edifici avranno invece una destinazione commerciale (per esempio bar-ristoro), e anche del cosiddetto genere «mixité», ossia vedranno la presenza di elementi diversi. La Convenzione per completare il progetto durerà cinque anni.

«Tutta l’area sarà riqualificata e riordinata con una marcata impronta di tutela ambientale – dice l’assessore all’Urbanistica Antonio Gusmaroli – perché con questo progetto iniziamo ad attuare le linee guida per la progettazione ecologica in ambito urbano, recentemente approvate dalla Giunta». «Abbiamo previsto molto verde e posto grande attenzione alla permeabilizzazione», aggiunge l’architetto Simona Viganò dell’ufficio tecnico comunale.

Nelle casse del Comune di Seriate oltre 2 milioni di euro

L’operazione porterà nelle casse del Comune 2 milioni e 175mila euro in opere e oneri di urbanizzazione. In particolare per l’importo di 953mila euro saranno realizzati una nuova rotatoria in via Nazionale: quella già presente verrà ridotta per rendere più scorrevole il traffico. Sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale in via Nazionale con cordolo spartitraffico; un nuovo marciapiede e aree verdi nel perimetro del comparto in viale Lombardia e via Nazionale. Sempre in via Nazionale, nei pressi del parcheggio su cui si affacciano diversi negozi e una gelateria, sarà creata una piazzetta con sedute, aiuole e verde. Verrà realizzato anche un nuovo parcheggio e un tratto di ciclopedonale pavimentata, con impianto di illuminazione e verde. Nel nuovo comparto ci saranno 162 stalli per automobili su una superficie di 5.348 mq, a cui si aggiungono 972 mq di verde e marciapiedi.

«La rinegoziazione dopo il Pgt del 2022 – spiega Gusmaroli – ha rivisto il progetto di circa 30mila metri cubi di residenziale presentato da Ferretti Casa con un nuovo ordinamento a favore del commercio e dei servizi al cittadino. Con questo intervento si riqualifica un comparto importante della città e molto centrale. Sarà abbellito e accogliente, senza consumo di suolo», prosegue l’assessore.

I lavori potranno essere avviati dopo la sottoscrizione della Convenzione, che avverrà nei prossimi giorni. Nella prima fase ci sarà la demolizione di fabbricati esistenti, la delimitazione dell’area di cantiere, il nuovo accesso all’area in via Nazionale, costruzione del nuovo edificio Lidl e le platee dei due edifici vicini, nuova rotatoria e nuovo marciapiede in via Nazionale. Nel secondo step sarà invece demolito l’attuale Lidl.

«Sarà mantenuto il passaggio pedonale che collega i condomini a nord del supermercato con via Nazionale, al quale i residenti tengono molto», assicura Gusmaroli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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