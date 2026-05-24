Colto da malore alla Roncola di Treviolo: muore in ospedale ciclista di 79 anni di Dalmine

È morto dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il ciclista di 79 anni soccorso nella tarda mattinata di domenica 24 maggio a Treviolo, nella zona della Roncola.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno in via Cristoforo Colombo, strada centrale della frazione. L’uomo, residente a Dalmine, stava transitando in sella alla sua bicicletta quando, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colto da un malore. Avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, cadendo autonomamente a terra.

Alcune persone del posto sono subito intervenute per prestare i primi soccorsi e hanno chiamato il 112. La centrale Soreu Alpi ha inviato l’auto medicalizzata e un’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore. Le condizioni del 79enne sono apparse da subito gravissime: dopo le prime cure, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al Papa Giovanni XXIII, dove è deceduto poco dopo.