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Cronaca / Hinterland Domenica 24 Maggio 2026

Colto da malore alla Roncola di Treviolo: muore in ospedale ciclista di 79 anni di Dalmine

L’INCIDENTE. L’incidente domenica mattina in via Cristoforo Colombo, nella zona della Roncola.

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Remo Traina
Remo Traina

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Colto da malore alla Roncola di Treviolo: muore in ospedale ciclista di 79 anni di Dalmine
La Roncola di Treviolo, in via Colombo si è sentito male un ciclista di 79 anni
(Foto di Bedolis)

È morto dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il ciclista di 79 anni soccorso nella tarda mattinata di domenica 24 maggio a Treviolo, nella zona della Roncola.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno in via Cristoforo Colombo, strada centrale della frazione. L’uomo, residente a Dalmine, stava transitando in sella alla sua bicicletta quando, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colto da un malore. Avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, cadendo autonomamente a terra.

Alcune persone del posto sono subito intervenute per prestare i primi soccorsi e hanno chiamato il 112. La centrale Soreu Alpi ha inviato l’auto medicalizzata e un’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore. Le condizioni del 79enne sono apparse da subito gravissime: dopo le prime cure, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al Papa Giovanni XXIII, dove è deceduto poco dopo.

In un primo momento si era ipotizzato un incidente con un altro mezzo, ma gli accertamenti successivi avrebbero escluso il coinvolgimento di veicoli. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Curno. La salma è ora a disposizione del magistrato.

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