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Cronaca / Hinterland Venerdì 29 Maggio 2026

Truffa del falso carabiniere, arrestato 45enne a Paladina: recuperati oro, contanti e una fede nuziale

IL FERMO. L’uomo, 45 anni, è stato fermato dai carabinieri dopo una truffa. Recuperati beni per circa 8 mila euro, compresa una fede nuziale.

Lettura 1 min.
Truffa del falso carabiniere, arrestato 45enne a Paladina: recuperati oro, contanti e una fede nuziale
La refurtiva recuperata dai carabinieri dopo la truffa del finto carabiniere ai danni di una donna di 68 anni di Paladina

Paladina

Un uomo di 45 anni, originario di Palermo e residente in Liguria, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di truffa aggravata in concorso nell’ambito di un episodio ai danni di una donna di 68 anni residente a Paladina. Il giudice del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

L’allarme dopo i tentativi di truffa

L’intervento è scattato il 28 maggio dopo diverse segnalazioni giunte alla Centrale operativa dei carabinieri riguardo a tentativi di truffa telefonica rivolti ad anziani. Lo schema era quello ormai noto del «falso appartenente alle forze dell’ordine»: al telefono venivano prospettate emergenze legate a familiari coinvolti in presunte vicende giudiziarie per convincere le vittime a consegnare denaro e gioielli.

I militari hanno quindi organizzato un servizio di osservazione tra Bergamo, Sorisole, Valbrembo, Paladina e la stazione ferroviaria del capoluogo.

La refurtiva recuperata e restituita

Durante i controlli è stato individuato un uomo che stava per salire su un autobus di linea. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di monili in oro e 200 euro in contanti, senza saperne giustificare la provenienza.

Gli accertamenti hanno permesso di collegare immediatamente il materiale a una truffa appena consumata a Paladina. La vittima aveva ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere che, con il pretesto di problemi giudiziari del figlio, l’aveva convinta a raccogliere denaro e preziosi custoditi in casa. Poco dopo un uomo si era presentato alla porta qualificandosi come incaricato dell’Arma e si era fatto consegnare beni per un valore di circa 8 mila euro.

Tra gli oggetti recuperati anche la fede nuziale del marito della donna, poi restituita insieme all’intera refurtiva. Una donna che accompagnava l’arrestato è stata denunciata per ricettazione dopo il ritrovamento di ulteriori gioielli, mentre proseguono le indagini per identificare il complice che avrebbe effettuato le telefonate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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