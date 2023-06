A4, a Capriate aperto un parcheggio da 700 posti

Dopo una decina di anni di attesa, è finalmente aperto il grande parcheggio da 700 posti, realizzato dalla società Autostrade per l’Italia, a servizio dei pendolari in corrispondenza del casello autostradale A4 di Capriate. Il parcheggio - a pagamento - sarà gestito dall’azienda HServizi spa, società pubblica partecipata dalla Provincia e dai comuni dell’Isola Bergamasca. Questo parcheggio è articolato in vari piazzali, si sviluppa su entrambe le carreggiate autostradali ed è collegato all’autostrada da un tornello per consentire il passaggio pedonale ai fruitori del servizio delle autolinee in A4. I parcheggi sono collegati tramite apposita viabilità e sottopassi pedonali.