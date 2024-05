Auto di traverso per garantirsi la fuga. Furto nella notte alla Brads di Suisio- Foto

È successo verso l’1.30 della notte tra martedì 30 aprile e mercoledì primo maggio nella zona industriale di Suisio . Una banda composta da almeno 9 ladri è entrata in azione alla Brads (azienda specializzata nel confezionamento e deposito di cosmetici) con un’azione programmata e molto ben congeniata .

I malviventi hanno posizionato tre auto (un furgone Ducato Fiat e due Cinquecento) di traverso su via delle Valli per impedire l’accesso al cancello della ditta da parte delle forze dell’ordine e per facilitare la fuga. Uno era alla guida del furgone ariete con il quale hanno sfondato la cancellata e gli altri 8 erano a piedi.