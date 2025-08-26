Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 26 Agosto 2025
Bagnino di Bonate si tuffa e salva una bimba in piscina in Sicilia
LA STORIA. Giuseppe Ro, di Bonate Sotto, domenica era in servizio quando ha visto la piccola di tre anni cadere in acqua.
Un pomeriggio in piscina e un grande spavento, per fortuna a lieto fine. Provvidenziale è stato l’intervento di un bagnino bergamasco di Bonate Sotto, in servizio domenica pomeriggio al Lido «La Fenice» di Milazzo, in Sicilia, che ha soccorso una bambina di tre anni.
Mentre i genitori stavano consumando l’aperitivo a bordo piscina infatti la piccola, vestita e che quindi non aveva in programma alcun bagno, d’un tratto ha iniziato a scendere la discesa per l’ingresso graduale in acqua delle persone disabili: «Aveva scarpe e vestiti – racconta il bagnino, Giuseppe Ro –. Ha iniziato a saltellare lungo la discesa e all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua in un punto dove non toccava, proprio davanti ai miei occhi».
Sott’acqua pochi secondi
Il 46enne si è tuffato immediatamente, evitando il peggio: «È rimasta sott’acqua pochi secondi. Quando l’ho appoggiata a bordo piscina era cosciente. Ha sputato l’acqua ingerita e poi ha iniziato a piangere spaventata: sono arrivati i suoi genitori, attirati dal marasma che si era creato». In quel momento in acqua c’erano una cinquantina di persone, ma nessuno si è accorto di nulla. Le condizioni della bambina erano buone e non è stato necessario l’intervento del personale medico, mentre il bagnino, a causa dello scatto, ha rimediato uno strappo al polpaccio.
Non è il primo salvataggio per Ro, che in passato è stato anche premiato in municipio a Bonate, con una targa assegnata dal Comune di Milazzo per un salvataggio nel luglio del 2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA