Bagnino di Bonate si tuffa e salva una bimba in piscina in Sicilia

Un pomeriggio in piscina e un grande spavento, per fortuna a lieto fine. Provvidenziale è stato l’intervento di un bagnino bergamasco di Bonate Sotto, in servizio domenica pomeriggio al Lido «La Fenice» di Milazzo, in Sicilia, che ha soccorso una bambina di tre anni.

Mentre i genitori stavano consumando l’aperitivo a bordo piscina infatti la piccola, vestita e che quindi non aveva in programma alcun bagno, d’un tratto ha iniziato a scendere la discesa per l’ingresso graduale in acqua delle persone disabili: «Aveva scarpe e vestiti – racconta il bagnino, Giuseppe Ro –. Ha iniziato a saltellare lungo la discesa e all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua in un punto dove non toccava, proprio davanti ai miei occhi».

Sott’acqua pochi secondi

Il 46enne si è tuffato immediatamente, evitando il peggio: «È rimasta sott’acqua pochi secondi. Quando l’ho appoggiata a bordo piscina era cosciente. Ha sputato l’acqua ingerita e poi ha iniziato a piangere spaventata: sono arrivati i suoi genitori, attirati dal marasma che si era creato». In quel momento in acqua c’erano una cinquantina di persone, ma nessuno si è accorto di nulla. Le condizioni della bambina erano buone e non è stato necessario l’intervento del personale medico, mentre il bagnino, a causa dello scatto, ha rimediato uno strappo al polpaccio.