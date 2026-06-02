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Cronaca / Isola e Valle San Martino Martedì 02 Giugno 2026

«BricksFor», Crespi si svela con i Lego. «Progetto inclusivo»

LA MANIFESTAZIONE. Da domenica 7 giugno laboratori e percorsi dedicati anche a persone con disabilità, tramite i mattoncini. «Una modalità innovativa di scoprire il villaggio».

Lettura 2 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
«BricksFor», Crespi si svela con i Lego. «Progetto inclusivo»
Il villaggio di Crespi d’Adda

Capriate San Gervasio

Trasformare, «mattoncino dopo mattoncino», il villaggio operaio Crespi d’Adda, patrimonio dell’Unesco, in uno spazio aperto a tutte le diversità. È l’obiettivo di «BricksFor», il progetto promosso dall’Associazione Crespi d’Adda in collaborazione con la Fondazione Cariplo, che prenderà il via il 7 giugno. Da questa data e fino a dicembre, ogni seconda domenica del mese, si terranno laboratori che abbracceranno tre percorsi formativi basati sull’utilizzo dei mattoncini Lego applicati alle metodologie «Lego® Serious Play», «Lego® Play Included» e «Lego® Braille» pensate per coinvolgere persone di ogni età, con particolare attenzione a chi vive una disabilità.

Alle persone affette da disturbi dello spettro autistico è rivolta la metodologia «Lego® Play Included»: i partecipanti verranno invitati a «pensare con le mani» per rendere così tangibili, attraverso la costruzione di modellini, i valori Unesco come rispetto, pace, collaborazione sociale, senso di appartenenza a una comunità. Per i casi di autismo più gravi si prevede l’utilizzo delle «Sensory Bags»: borse contenenti strumenti utili a ridurre lo stress sensoriale e a facilitare la comunicazione durante la visita come cuffie antirumore, occhiali oscuranti, giochi antistress e schede di scoperta del sito Unesco in Caa (Comunicazione aumentativa e alternativa).

Dal 7 giugno e fino a dicembre, ogni seconda domenica del mese, si terranno laboratori che abbracceranno tre percorsi formativi basati sull’utilizzo dei mattoncini Lego applicati alle metodologie «Lego® Serious Play», «Lego® Play Included» e «Lego® Braille» pensate per coinvolgere persone di ogni età, con particolare attenzione a chi vive una disabilità

Per le persone non vedenti o ipovedenti è stato pensato un percorso dedicato basato sull’utilizzo dei mattoncini in Braille. Il percorso comprende un laboratorio «Lego® Braille», un’introduzione audio e video all’interno delle sale museali multimediali, una visita guidata accessibile con radioguide bluetooth e momenti di esplorazione tattile degli elementi simbolo del sito. È anche disponibile un’audioguida narrativa che accompagna i visitatori in un viaggio immersivo: la voce è quella del medico del villaggio, un personaggio storico interpretato da un attore professionista, che guida passo dopo passo alla scoperta del luogo.

Per gli studenti

Il progetto unisce un laboratorio a una visita guidata al sito Unesco e alla centrale idroelettrica, per poi proseguire nelle sale museali multimediali

L’associazione Crespi d’Adda ha, infine, ideato un percorso specifico rivolto agli studenti che, con metodologia «Lego® Serious Play®», vengono accompagnati a esplorare i valori che un tempo animavano il «villaggio ideale del lavoro» e che oggi possono ispirare nuove forme di cittadinanza e partecipazione. Il progetto unisce un laboratorio a una visita guidata al sito Unesco e alla centrale idroelettrica, per poi proseguire nelle sale museali multimediali. «Ispirato alla storia stessa del villaggio – commenta il presidente dell’Associazione Crespi d’Adda Giorgio Ravasio – “BricksFor” mostra come la coesione sociale possa superare le differenze e generare comunità più forti.

A chi si rivolge e come iscriversi

I percorsi si rivolgono a famiglie con persone con difficoltà comunicative o dello spettro autistico, a persone cieche o ipovedenti, agli studenti e ai visitatori che desiderano scoprire Crespi d’Adda attraverso modalità innovative e inclusive». Per iscriversi ai tre percorsi bisogna accedere ai siti web www.crespidadda.it , www.bricksfor.it, oppure chiedere informazioni telefonando al numero 02.90939988.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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