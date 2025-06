Filago, auto in fiamme dopo lo schianto: i Carabinieri salvano un uomo privo di sensi

Un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno a Filago, nella frazione di Marne, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma il coraggio e la prontezza d’intervento dei Carabinieri hanno evitato il peggio. Intorno alle 2, un uomo di 35 anni ha perso il controllo della propria autovettura per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo è andato a schiantarsi contro il muro di cinta dello storico castello che si affaccia sulla strada. L’impatto, violentissimo, ha provocato l’innesco di un incendio: in pochi attimi l’auto ha preso fuoco, avvolgendo rapidamente l’abitacolo tra le fiamme.