In volo col deltaplano, Leolandia lancia due nuove giostre. «Obiettivo +20%»

Il mondo del circo tema del parco

Le due giostre anticipano di fatto la nuova area ispirata al mondo del circo in chiave surrealista, che prenderà vita durante l’estate. «Accogliamo l’estate con due nuove attrazioni – dichiara Giuseppe Ira, presidente di Leolandia – che danno il via al primo step di un piano di investimenti pluriennale destinato a consolidare la strategia di sviluppo di Leolandia: si tratta di giostre più adrenaliniche, pensate per coinvolgere i bambini e i ragazzi tra i sei e i dodici anni, in continuità con la nostra storica vocazione di parco per tutta la famiglia». Ira lancia anche un ambizioso obiettivo per l’anno in corso: «Puntiamo a una crescita del 20% rispetto al milione di visitatori del 2024, che avrà anche immediate ricadute positive in termini occupazionali. Un traguardo importante – commenta il presidente –, raggiunto con risorse interamente italiane, che rende Leolandia ancora più competitiva su scala internazionale, senza l’ingresso di capitali stranieri né fondi di investimento».