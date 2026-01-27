Ponte di Brivio, primo giorno di divieti. I camion deviati a Calolzio-Olginate

Primo giorno di chiusura ai mezzi pesanti (precisamente ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate) del ponte di Brivio, al confine con Cisano, e primi disagi oltre che polemiche. Ieri è scattata infatti l’ordinanza decisa dall’Anas come primo passo di avvicinamento ai lavori di rafforzamento strutturale del viadotto che partiranno ad aprile, al termine delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Caos in mattinata

Numerosi camionisti, però, non erano a conoscenza di questo divieto e così si sono diretti ugualmente al ponte, riuscendo in alcuni casi anche a passarci sopra. Soprattutto quelli provenienti da Lecco dove, fino all’incirca alle 11, non c’era nessun controllo. Gli addetti dell’Anas, infatti, si erano posizionati solo sul lato bergamasco a bloccare i mezzi pesanti in arrivo da Cisano. Vedendo che da Brivio continuavano a passare sul viadotto, si sono visti costretti a chiedere aiuto alla polizia locale di Cisano che ha mandato sul posto una pattuglia. A questo punto, gli agenti hanno presidiato l’ingresso al ponte dalla Bergamasca permettendo agli addetti dell’Anas di trasferirsi a presidiare l’ingresso dal Lecchese.

«Non erano questi i patti»

La richiesta di aiuto, però, non è stata ben accolta dalla sindaca di Cisano Antonella Sesana che ha infatti subito contattato l’Anas avanzando delle rimostranze: «Ho fatto loro presente – spiega la prima cittadina – che non erano questi i patti. Le prime riunioni sui problemi viabilistici legati alla prevista chiusura del ponte di Brivio si sono tenute a partire dallo scorso ottobre e già allora era emerso il problema che le forze dell’ordine non avevano abbastanza personale ad effettuare i controlli. Ora si è verificato quanto temevamo, ossia che alla fine l’Anas si è rivolta a noi. Il nostro Comune è stato collaborativo. Peccato però che la nostra polizia locale abbia solo tre uomini e la mattina del 26 gennaio ne abbiamo dovuti mandare due al ponte togliendoli da altri servizi».

I disagi a Cisano

La prima cittadina, quindi, evidenzia come l’intervento previsto al ponte, già nelle sue fasi preliminari, stia creando problemi a Cisano: «Io posso anche chiedere pazienza ai miei cittadini – continua –, il problema è che al termine dei lavori sul ponte di Brivio non avranno nulla in cambio se non una passerella». Il riferimento è alla passerella ciclopedonale in affiancamento al viadotto che l’Anas ha accettato di progettare. Spetterà però poi, agli altri enti, recuperare le risorse necessarie. Sentita in merito a quanto verificatosi ieri, l’Anas si è detta consapevole dei disagi causati al Comune di Cisano: «La collaborazione fra Anas e forze dell’ordine però è prevista dalla legge – affermano dall’azienda nazionale delle strade –. Anche noi non possiamo contare su un personale numeroso: ci sono infatti, mediamente, uno o due addetti ogni 30/50 chilometri di strade».

«Andrà sempre peggio»