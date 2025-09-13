Stava preparando la camminata Aido: muore per malore a Mapello lo storico volontario

Scivolato per un malore

L’uomo, che aveva 77 anni, verso le 15 si trovava a Ca’ Volpera, località della frazione Piana di Mapello e mentre stava sistemando su un palo una freccia indicativa, colpito probabilmente da un malore è scivolato dal bordo strada in un pendio confinante con un vigneto e ha perso conoscenza. La persona che era con lui ha allertato il 112 e la centrale Soreu ha inviato a Ca’ Volpera da Bergamo l’elisoccorso, l’auto medicalizzata e l’ambulanza della Croce Bianca di Calusco d’Adda. Il personale di emergenza ha prestato i soccorsi al pensionato, ma purtroppo ha dovuto poi constatarne il decesso. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale di Mapello e i carabinieri della stazione di Zanica che hanno effettuato i rilievi. La salma, su autorizzazione del Tribunale di Bergamo, è stata trasportata dal servizio di onoranze funebri Romolo alla Casa funeraria Ceresoli di Ponte San Pietro.