Sabato 13 Settembre 2025
Stava preparando la camminata Aido: muore per malore a Mapello lo storico volontario
MAPELLO. Giuseppe Salvi, pensionato di Presezzo, 77 anni, stava preparando il percorso per la camminata dell’Aido a Mapello. L’evento, in programma domenica 14 settembre, è stato annullato in segno di lutto.
Un improvviso malore è stato fatale per Giuseppe Salvi, deceduto venerdì pomeriggio in strada a Mapello. Il pensionato di Presezzo era impegnato con un’altra persona ad appendere le frecce indicative del percorso della camminata organizzata dall’Aido di Presezzo. Si sarebbe dovuta svolgere domani, domenica 14 settembre, ma dopo la morte di Salvi gli organizzatori hanno deciso di annullarla.
Scivolato per un malore
L’uomo, che aveva 77 anni, verso le 15 si trovava a Ca’ Volpera, località della frazione Piana di Mapello e mentre stava sistemando su un palo una freccia indicativa, colpito probabilmente da un malore è scivolato dal bordo strada in un pendio confinante con un vigneto e ha perso conoscenza. La persona che era con lui ha allertato il 112 e la centrale Soreu ha inviato a Ca’ Volpera da Bergamo l’elisoccorso, l’auto medicalizzata e l’ambulanza della Croce Bianca di Calusco d’Adda. Il personale di emergenza ha prestato i soccorsi al pensionato, ma purtroppo ha dovuto poi constatarne il decesso. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale di Mapello e i carabinieri della stazione di Zanica che hanno effettuato i rilievi. La salma, su autorizzazione del Tribunale di Bergamo, è stata trasportata dal servizio di onoranze funebri Romolo alla Casa funeraria Ceresoli di Ponte San Pietro.
Molto conosciuto in paese
Il pensionato abitava a Presezzo con la moglie Armida e figli Tiziana e Maurizio. Tutta la famiglia Salvi è impegnata nell’attività di volontariato a Presezzo: in Parrocchia, all’oratorio e in diverse associazioni. In particolare Giuseppe faceva parte dell’associazione Aido. «D’accordo con il Centro Sportivo Italiano abbiamo annullato la camminata che si sarebbe dovuta svolgere domenica 14 settembre – fa sapere la presidente dell’Aido di Presezzo, Licia Pirola –. In segno di rispetto di fronte a questo lutto che ha colpito la famiglia Salvi e la nostra grande famiglia Aido, la camminata è annullata. Da 27 anni Bepi era per noi una persona carismatica. Lascia un vuoto incolmabile». Anche il sindaco di Presezzo Luca Arzuffi si unisce al cordoglio della famiglia. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Presezzo.
