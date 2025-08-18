«Una vita di sacrifici e forza, poi il tragico rogo». In tanti all’addio di Locatelli a Brembate

«Preghiamo affinché Severino da una casa luogo di tragedia passi a quella casa luogo di pace che il Signore ha promesso per tutti noi». Queste le parole che, nella chiesa parrocchiale di Brembate, il vicario don Omar Caldara ha rivolto a tutti i numerosi presenti al funerale di Severino Locatelli , l’uomo di 72 anni del paese morto la notte fra il 14 e il 15 agosto a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione da cui non è riuscito a scappare.

Tutta la comunità di Brembate è rimasta sconvolta dalla tragedia: «E questa morte così tragica – ha evidenziato ancora il curato – deve far crescere in noi il senso di dolore e vicinanza ai famigliari di Severino». Al termine del funerale è poi intervenuto un famigliare del settantaduenne: «Ciao Seve – sono state le sue parole –. Sei stato un grande lavoratore. Hai passato una vita di sacrifici ma anche di tanta forza».