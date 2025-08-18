Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 18 Agosto 2025

«Una vita di sacrifici e forza, poi il tragico rogo». In tanti all’addio di Locatelli a Brembate

I FUNERALI. Molte le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Severino Locatelli, l’uomo di 72 anni morto nell’incendio della sua abitazione, a Brembate.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Brembate

«Preghiamo affinché Severino da una casa luogo di tragedia passi a quella casa luogo di pace che il Signore ha promesso per tutti noi». Queste le parole che, nella chiesa parrocchiale di Brembate, il vicario don Omar Caldara ha rivolto a tutti i numerosi presenti al funerale di Severino Locatelli , l’uomo di 72 anni del paese morto la notte fra il 14 e il 15 agosto a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione da cui non è riuscito a scappare.

Tutta la comunità di Brembate è rimasta sconvolta dalla tragedia: «E questa morte così tragica – ha evidenziato ancora il curato – deve far crescere in noi il senso di dolore e vicinanza ai famigliari di Severino». Al termine del funerale è poi intervenuto un famigliare del settantaduenne: «Ciao Seve – sono state le sue parole –. Sei stato un grande lavoratore. Hai passato una vita di sacrifici ma anche di tanta forza».

Brembate
Storie, Curiosità
Società
Funerali
Severino Locatelli
Omar Caldara