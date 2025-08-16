Brembate, dolore per il 72enne morto nel rogo della sua casa. Lunedì i funerali

È rimasto vittima delle fiamme e del fumo che si è sprigionato nella villetta di via Guglielmo Marconi, a Brembate, nella notte tra giovedì e venerdì 15 agosto Severino Locatelli, di 72 anni.

I vigili del fuoco, intervenuti alle 3 con quattro squadre da Medolago e Dalmine per spegnere l’incendio, hanno trovato il corpo esanime dell’uomo, disabile, il cui decesso è stato constatato dal personale del 118.

La villetta di Brembate

(Foto di Colleoni)

Salva la moglie

È invece riuscita a salvarsi la moglie, affidata ai sanitari per controlli. La donna, trasportata precauzionalmente in ospedale per accertamenti, è fuori pericolo.Secondo quanto si è potuto apprendere, l’incendio potrebbe avere avuto origine da problemi dell’impianto elettrico. L’abitazione, in parte distrutta dalle fiamme, è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche i carabinieri di Brembate.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri e al personale medico del 118, hanno trovato Locatelli in bagno, esanime a causa dell’inalazione dei fumi.

Lunedì i funerali