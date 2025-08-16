Cronaca / Isola e Valle San Martino
Sabato 16 Agosto 2025
Brembate, dolore per il 72enne morto nel rogo della sua casa. Lunedì i funerali
LA TRAGEDIA. Dolore a Brembate per il tragico incidente: Severino Locatelli, di 72 anni, è morto nella sua abitazione dove è scoppiato un incendio.
Brembate
È rimasto vittima delle fiamme e del fumo che si è sprigionato nella villetta di via Guglielmo Marconi, a Brembate, nella notte tra giovedì e venerdì 15 agosto Severino Locatelli, di 72 anni.
I vigili del fuoco, intervenuti alle 3 con quattro squadre da Medolago e Dalmine per spegnere l’incendio, hanno trovato il corpo esanime dell’uomo, disabile, il cui decesso è stato constatato dal personale del 118.
Salva la moglie
È invece riuscita a salvarsi la moglie, affidata ai sanitari per controlli. La donna, trasportata precauzionalmente in ospedale per accertamenti, è fuori pericolo.Secondo quanto si è potuto apprendere, l’incendio potrebbe avere avuto origine da problemi dell’impianto elettrico. L’abitazione, in parte distrutta dalle fiamme, è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche i carabinieri di Brembate.
I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri e al personale medico del 118, hanno trovato Locatelli in bagno, esanime a causa dell’inalazione dei fumi.
Lunedì i funerali
La salma di Severino Locatelli è composta alla casa funeraria Bramati di Vaprio d’Adda. Il funerale sarà celebrato lunedì 18 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Brembate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA