Cronaca / Isola e Valle San Martino
Sabato 16 Agosto 2025

Brembate, dolore per il 72enne morto nel rogo della sua casa. Lunedì i funerali

LA TRAGEDIA. Dolore a Brembate per il tragico incidente: Severino Locatelli, di 72 anni, è morto nella sua abitazione dove è scoppiato un incendio.

Redazione Web
Redazione Web

la casa colpita dal rogo a Brembate
la casa colpita dal rogo a Brembate
(Foto di Colleoni)

Brembate

È rimasto vittima delle fiamme e del fumo che si è sprigionato nella villetta di via Guglielmo Marconi, a Brembate, nella notte tra giovedì e venerdì 15 agosto Severino Locatelli, di 72 anni.

I vigili del fuoco, intervenuti alle 3 con quattro squadre da Medolago e Dalmine per spegnere l’incendio, hanno trovato il corpo esanime dell’uomo, disabile, il cui decesso è stato constatato dal personale del 118.

La villetta di Brembate
La villetta di Brembate
(Foto di Colleoni)
Salva la moglie

È invece riuscita a salvarsi la moglie, affidata ai sanitari per controlli. La donna, trasportata precauzionalmente in ospedale per accertamenti, è fuori pericolo.Secondo quanto si è potuto apprendere, l’incendio potrebbe avere avuto origine da problemi dell’impianto elettrico. L’abitazione, in parte distrutta dalle fiamme, è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche i carabinieri di Brembate.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri e al personale medico del 118, hanno trovato Locatelli in bagno, esanime a causa dell’inalazione dei fumi.

Lunedì i funerali

La salma di Severino Locatelli è composta alla casa funeraria Bramati di Vaprio d’Adda. Il funerale sarà celebrato lunedì 18 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Brembate.

