In fiamme villetta a Brembate, muore 72 enne

Un incendio divampato dalla camera da letto che si è propagato in tutta la casa: tragico rogo nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto a Brembate, in una villetta in via Marconi, intorno alle 2.30. Nella casa c’erano moglie e marito: quest’ultimo, di 72 anni, ha perso la vita, deceduto a causa delle fiamme e del fumo provocato dal rogo.

La moglie in ospedale

La donna è invece riuscita a salvarsi: è stata trasportata in ospedale per accertamenti e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Medolago e Dalmine con quattro squadre che hanno lavorato fino alle 6.30 del mattino.