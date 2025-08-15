Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 15 Agosto 2025
In fiamme villetta a Brembate, muore 72 enne
LA TRAGEDIA. Grave incendio nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Brembate. Un uomo di 72 anni ha perso la vita nel rogo.
Brembate
Un incendio divampato dalla camera da letto che si è propagato in tutta la casa: tragico rogo nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto a Brembate, in una villetta in via Marconi, intorno alle 2.30. Nella casa c’erano moglie e marito: quest’ultimo, di 72 anni, ha perso la vita, deceduto a causa delle fiamme e del fumo provocato dal rogo.
La moglie in ospedale
La donna è invece riuscita a salvarsi: è stata trasportata in ospedale per accertamenti e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Medolago e Dalmine con quattro squadre che hanno lavorato fino alle 6.30 del mattino.
La casa, parzialmente devastata dalle fiamme, è inagibile. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri di Brembate. Si indaga sulle cause del rogo, potrebbe essersi trattato di un corto circuito.
