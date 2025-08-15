Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 15 Agosto 2025

In fiamme villetta a Brembate, muore 72 enne

LA TRAGEDIA. Grave incendio nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Brembate. Un uomo di 72 anni ha perso la vita nel rogo.

Redazione Web
Redazione Web
Vigili del fuoco in un intervento di notte in una foto di repertorio
Vigili del fuoco in un intervento di notte in una foto di repertorio

Brembate

Un incendio divampato dalla camera da letto che si è propagato in tutta la casa: tragico rogo nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto a Brembate, in una villetta in via Marconi, intorno alle 2.30. Nella casa c’erano moglie e marito: quest’ultimo, di 72 anni, ha perso la vita, deceduto a causa delle fiamme e del fumo provocato dal rogo.

La moglie in ospedale

La donna è invece riuscita a salvarsi: è stata trasportata in ospedale per accertamenti e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Medolago e Dalmine con quattro squadre che hanno lavorato fino alle 6.30 del mattino.

La casa, parzialmente devastata dalle fiamme, è inagibile. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri di Brembate. Si indaga sulle cause del rogo, potrebbe essersi trattato di un corto circuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brembate
Dalmine
Medolago
Disastri, Incidenti
Incendio
Sociale
Morte
Salute
Condizioni mediche