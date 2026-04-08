Salute della donna, 31 iniziative gratuite sul territorio con Asst di Bergamo Ovest
Asst Bergamo Ovest aderisce all’(H) Open Week sulla Salute della Donna, in programma dal 22 al 29 aprile promossa da Fondazione Onda Ets.
Treviglio
Per l’edizione di quest’anno, sono previste 31 iniziative gratuite distribuite su tutto il territorio, tra ospedali, consultori familiari e case di comunità. L’obiettivo è offrire servizi concreti di prevenzione, informazione e cura, accompagnando le donne in tutte le fasi della vita.
Un’offerta ampia tra prevenzione e benessere
Il calendario propone attività diversificate che toccano numerosi ambiti della salute femminile. Ampio spazio è riservato alla prevenzione, con screening mammografici, elettrocardiogrammi gratuiti, capillaroscopie e visite specialistiche finalizzate alla diagnosi precoce di patologie cardiovascolari, reumatologiche, odontoiatriche e chirurgiche.
Accanto agli aspetti clinici, il programma include iniziative dedicate al benessere psicologico ed emotivo: incontri per la gestione dell’ansia in gravidanza, supporto alla relazione con figli adolescenti e momenti di confronto su tematiche complesse come l’endometriosi, in collaborazione con il Comune di Treviglio.(PDF)Tutte le iniziative dell'Asst di Bergamo Ovest
Particolare attenzione è rivolta anche alle pazienti oncologiche, con laboratori dedicati alla cura di sé, supporto psicologico e attività riabilitative. Non mancano inoltre percorsi per la gestione di condizioni croniche come linfedema e osteoporosi.
Completano l’offerta iniziative orientate alla promozione di stili di vita sani, tra cui sessioni di pilates, tecniche di rilassamento e attività educative rivolte alle giovani generazioni.
Gagliardo: «Prevenzione e consapevolezza al centro»
«L’adesione all’(H) Open Week sulla Salute della Donna rappresenta per la nostra Asst un appuntamento fondamentale per rafforzare la cultura della prevenzione e della presa in carico precoce», sottolinea la commissaria straordinaria Rosetta Gagliardo.
«Attraverso un programma ricco e diffuso vogliamo offrire alle donne non solo prestazioni sanitarie gratuite, ma anche occasioni di informazione e consapevolezza. La salute femminile richiede un approccio integrato e multidisciplinare: iniziative come questa ci permettono di valorizzare il lavoro dei nostri professionisti e di avvicinare sempre più i servizi ai bisogni reali delle cittadine».
Villa: «Dalla prevenzione alla diagnosi»
Sulla stessa linea la referente Bollini Rosa Antonella Villa, che evidenzia il valore dell’iniziativa anche sotto il profilo culturale:
«L’Open Week è un momento prezioso per promuovere una medicina sempre più attenta alle specificità di genere. Le iniziative organizzate quest’anno riflettono l’impegno della nostra Azienda nel garantire percorsi dedicati alle donne lungo tutto l’arco della vita: dalla prevenzione alla diagnosi, fino al supporto psicologico e alla riabilitazione».
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