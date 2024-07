A4, chiusa per una notte la stazione di Dalmine

Sempre sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 17 alle 5 di giovedì 18 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

- sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago, al km 150+100;

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Agrate nord e rientrare in A4 ad Agrate sud, verso Brescia/Venezia, per poi immettersi sulla A58 in direzione di Bologna. Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, in modalità alternata.