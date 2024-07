Antegnate, donna di 59 anni muore in piscina al Center Park

Una mattinata di svago al Center Park di Antegnate si è trasformata in dramma per una donna di 59 anni, colpita da un malore che non le ha lasciato scampo, mentre si trovava nella piscina del centro acquatico nella mattinata di mercoledì 31 luglio. La donna era seduta sull’isolotto in cemento posto al centro della piscina quando, intorno alle 10.30, è stata colpita dal malore.