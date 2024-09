Cade nel canale mentre passeggia con il cane: muore un 51enne a Misano

Stava passeggiando con uno dei suoi tre cani lungo un sentiero che costeggia un canale irriguo vicino a casa quando, per ragioni ancora in via di accertamento, è caduto da una delle sponde ripide del canale ed è finito nell’acqua di faccia. Un 51 enne di Misano è stato trovato nella serata di sabato 28 settembre in via San Lorenzo nel canale che aveva una portata d’acqua di circa 30 centimetri.