Colta da malore mentre si stava recando dal medico: muore anziana di Martinengo

Si stava recando per una visita dal medico accompagnata dalla figlia, quando a pochi metri dall’ambulatorio di Romano, in viale Duca d’Aosta, si è accasciata al suolo colpita improvvisamente da un malore che non le ha lasciato scampo. Si tratta di una donna di 80 anni residente a Martinengo. Nella giornata di giovedì 30 maggio con la figlia è giunta a Romano poco prima delle 11,30 per recarsi nell’ambulatorio del medico che sostituisce in questi giorni quello curante della donna, con studio a Martinengo.