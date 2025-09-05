Fara Gera d’Adda, si ribalta col furgonato. Ubriaco, tira calci: arrestato

Due cugini di origini marocchine sono finiti fuori strada mercoledì 3 settembre, poco dopo le 20, con il loro furgonato Volkswagen sulla provinciale 184 bis a Fara Gera d’Adda. Il mezzo ha sfondato il guardrail e si è ribaltato rimanendo in bilico su una piccola pendenza. I due sono rimasti feriti in modo lieve. Un uomo, 34 anni, residente a Gorgonzola (Milano), palesemente ubriaco (2,47 il tasso alcolemico rilevato un paio d’ore dopo l’incidente, ma alla guida del mezzo ha detto che c’era il cugino), ha dato in escandescenze aggredendo i soccorritori e alla fine è stato arrestato dai carabinieri di Fara Gera d’Adda per resistenza a pubblico ufficiale.

L’aggressione a una carabiniera

Giovedì il giudice Sara de Magistris ha convalidato l’arresto, scarcerando il giovane e disponendo nei suoi confronti l’obbligo di firma due volte la settimana. Il 34enne, artigiano edile, dopo l’incidente si è mostrato subito molto agitato. Ha rifilato uno schiaffo a uno dei vigili del fuco intervenuti per mettere in sicurezza il furgonato, poi ha minacciato i carabinieri e infine ha sputato addosso a una militare dell’Arma che cercava di calmarlo. È stato così ammanettato, ma neanche così si è calmato. Nonostante fosse a terra, scalciava i soccorritori che cercavano di sistemarlo su una barella per portarlo in ospedale. Si è allora deciso di mettergli un secondo paio di manette fissato alla cinghia dei calzoni perché non fosse più in grado di muovere le braccia. Per immobilizzare le gambe gli è stata invece applicata una fascetta da elettricista alle caviglie. Anche al pronto soccorso si è mostrato aggressivo.

La fatica di trovare testimoni