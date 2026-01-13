Fiamme tra i rottami a Ciserano: «Cause accidentali»

È ripresa regolarmente lunedì 12 gennaio, a Ciserano, sulla provinciale Francesca, l’attività della Vys Metal Srl, l’azienda specializzata nella raccolta di metalli che nel pomeriggio di sabato 10 è stata interessata da un incendio (la confinante Vitali Ecorecuperi invece, al contrario di quanto riportato nell’edizione del giornale di domenica 11, non è stata in alcun modo coinvolta nel rogo, e di questo ci scusiamo con i diretti interessati e i lettori).

Le operazioni dei vigili del fuoco

Le fiamme erano divampate intorno alle 15,30 da una catasta di metalli e hanno causato un’alta colonna di fumo visibile anche dai paesi limitrofi. Si sono registrati, inoltre, rumori di esplosioni dovuti ad alcuni pneumatici venuti a contatto con il fuoco. In quel momento la titolare dell’azienda era presente sul posto e così ha potuto dare subito l’allarme. Sul posto sono poco dopo intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine, Treviglio e Romano che hanno dovuto lavorare per circa due ore prima per spegnere le fiamme. E, poi, per smassare i pezzi di metallo coinvolti nell’incendio alfine scongiurare il rischio che qualche nuovo focolaio divampasse successivamente. L’incendio non ha comunque fortunatamente interessato alcuna struttura dell’azienda.