Cronaca / Pianura
Martedì 13 Gennaio 2026

Fiamme tra i rottami a Ciserano: «Cause accidentali»

L’INCENDIO. Alla Vys Metal srl riprese le attività dopo il rogo divampato nel pomeriggio di sabato 10 gennaio.

Patrick Pozzi
Patrick Pozzi
Le operazioni di spegnimento, sabato 10 gennaio
Le operazioni di spegnimento, sabato 10 gennaio

È ripresa regolarmente lunedì 12 gennaio, a Ciserano, sulla provinciale Francesca, l’attività della Vys Metal Srl, l’azienda specializzata nella raccolta di metalli che nel pomeriggio di sabato 10 è stata interessata da un incendio (la confinante Vitali Ecorecuperi invece, al contrario di quanto riportato nell’edizione del giornale di domenica 11, non è stata in alcun modo coinvolta nel rogo, e di questo ci scusiamo con i diretti interessati e i lettori).

Le operazioni dei vigili del fuoco

Le fiamme erano divampate intorno alle 15,30 da una catasta di metalli e hanno causato un’alta colonna di fumo visibile anche dai paesi limitrofi. Si sono registrati, inoltre, rumori di esplosioni dovuti ad alcuni pneumatici venuti a contatto con il fuoco. In quel momento la titolare dell’azienda era presente sul posto e così ha potuto dare subito l’allarme. Sul posto sono poco dopo intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine, Treviglio e Romano che hanno dovuto lavorare per circa due ore prima per spegnere le fiamme. E, poi, per smassare i pezzi di metallo coinvolti nell’incendio alfine scongiurare il rischio che qualche nuovo focolaio divampasse successivamente. L’incendio non ha comunque fortunatamente interessato alcuna struttura dell’azienda.

«Cause accidentali»

Alla Vys Metal srl sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio per gli accertamenti di rito. Le cause del rogo sono ritenute accidentali: «Non sappiamo quale possa essere stata la causa precisa – sostiene la titolare dell’azienda –. Probabilmente si è trattato a di qualche liquido infiammabile che si è trovato su qualche rottame».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciserano
Bergamo
Dalmine
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incendio
Ambiente
inquinamento
Vitali Ecorecuperi
vigili del fuoco
Carabinieri