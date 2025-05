Incendio a Boltiere, all’origine forse un cortocircuito

Hanno trovato ospitalità da famigliari e amici le sette persone rimaste senza casa a causa dell’incendio scoppiato venerdì 23 maggio nel centro di Boltiere, in un condominio in vicolo Zenoni.

Due appartamenti inagibili

Alla fine sono due le abitazioni che, a conclusione delle valutazioni effettuate dai vigili del fuoco, sono state dichiarate inagibili: l’appartamento al primo piano da cui sono divampate le fiamme, dove vivono in affitto marito e moglie di nazionalità marocchina più i figli di cinque e tre anni e tre mesi; e quello sovrastante al secondo piano in cui, sempre in affitto, è residente una coppia di marocchini.