Infortunio in ditta: lavoratore ferito da un carico di lana di vetro

Allarme per un’infortunio martedì 20 settembre in una ditta a Urgnano: un dipendente di 36 anni è rimasto ferito durante le operazioni di spostamento di un carico. Era alla guida di un muletto all’interno di un’azienda nei pressi della Francesca che si occupa della vendita di materiali edili. Il carico era costituito da bancali di lana di vetro e per cause in corso d’accertamento, ha perso stabilità.