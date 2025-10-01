Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Piscine di Dalmine, lavori al giro di boa: sabato 4 ottobre al via i nuovi spazi

IL MAXI INTERVENTO. Dopo i lavori, apriranno ingresso, spogliatoi, zona bar e nuova segreteria. Proseguono invece gli interventi di efficientamento energetico.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
La vasca grande interna: i lavori di rifacimento sono in dirittura d’arrivo
La vasca grande interna: i lavori di rifacimento sono in dirittura d’arrivo

I lavori continueranno con il terzo lotto, che partirà nel 2026 e – tra contributi del ministero e del Gse – avrà un costo di 4,8 milioni di euro, portando a 8 milioni complessivi la cifra investita nell’opera. Ma sabato 4 ottobre segnerà già un giro di boa per il maxi intervento alle piscine comunali di Dalmine. Quel giorno, infatti, dopo mesi di lavori, l’ingresso principale, gli spogliatoi riqualificati, il bar e la nuova segreteria apriranno al pubblico. Così, l’impianto sportivo in gestione alla cooperativa «Onda Blu» fino al 2039 potrà ripartire a pieno regime.

I lavori iniziati nel novembre 2024

Il cantiere all’impianto di viale Locatelli era iniziato nel novembre 2024 con la sistemazione degli spogliatoi, grazie a un finanziamento proveniente dal Pnrr di 2,25 milioni di euro. Il progetto ha previsto il rifacimento dell’ingresso, degli spogliatoi e la sistemazione del primo piano. È stato creato un nuovo spazio segreteria, costruiti due spogliatoi principali per uomini e donne, due per i giudici di gara, accompagnati da uno spazio per il primo soccorso e da un magazzino. Al primo piano rifatto il controsoffitto e la pavimentazione della zona bar.

Il terzo lotto da 4,8 milioni di euro

I primi lavori di efficientamento energetico, corrispondenti al secondo lotto, sono invece in dirittura d’arrivo: secondo il cronoprogramma, a fine novembre saranno ultimati. Qui l’investimento è stato di un milione di euro, reperito tramite un mutuo acceso con l’Istituto di credito sportivo, banca pubblica che finanzia impianti sportivi italiani. Il terzo lotto è invece ancora tutto da fare e costerà 4,8 milioni di euro: in questo caso è prevista la realizzazione di una nuova coibentazione e impermeabilizzazione su tutte le coperture non oggetto di riqualificazione nei lotti precedenti, la sostituzione dei serramenti, l’adeguamento Coni e antincendio, il risanamento statico e sismico delle strutture, il rifacimento degli impianti meccanici e degli impianti elettrici.

Rifatta una delle vasche interne

«Con circa 550mila euro di risorse nostre abbiamo finanziato il rifacimento della vasca grande interna, che non era più adatta alle manifestazioni agonistiche di pallanuoto che ospitiamo»

A questi lavori si aggiungono quelli portati avanti da «Onda Blu» e ormai quasi terminati. «Con circa 550mila euro di risorse nostre abbiamo finanziato il rifacimento della vasca grande interna, che non era più adatta alle manifestazioni agonistiche di pallanuoto che ospitiamo – spiega Gabriella Roberti, vice presidente di “Onda Blu” –. Oltre a ciò, il nostro progetto ha previsto anche il rifacimento del piano vasca, anche questo quasi del tutto portato a termine».

I lavori alla piscina si sono resi necessari soprattutto per le condizioni in cui l’impianto versava: presentava evidenti carenze ed era energivoro. Soddisfazione per la buona prosecuzione dei lavori è stata espressa dal sindaco, Francesco Bramani: «Siamo contenti che finalmente dopo anni e anni si sta intervenendo su un impianto importante per la nostra città come le piscine comunali. La struttura versava in condizioni estremamente pessime».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine
Sport
Nuoto
Politica
Enti locali
pallanuoto
Pnrr
Francesco Bramani
Gabriella Roberti