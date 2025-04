Pontoglio e Cividate, svolta nelle ricerche sul fiume Oglio: trovato un cadavere

È stato individuato attorno alle 18 di domenica 13 aprile dai sommozzatori dei Vigili del fuoco il cadavere dell’uomo visto fuggire sabato sera (12 aprile) da un pestaggio nei pressi della riva dell’Oglio a Pontoglio, in località Maglio. Le ricerche nella mattinata di domenica avevano interessato anche il comune di Cividate come riporta l’edizione online del «Giornale di Brescia».

Il corpo non presenta evidenti segni di violenza e dalle primissime valutazioni dei carabinieri si ritiene che sia annegato. L’allarme era scattato alle 19 di sabato quando dei pescatori avevano notato un gruppo di nordafricani litigare e uno di loro cercare di allontanarsi mentre gli altri lo colpivano. Per sfuggire al pestaggio l’uomo si era lanciato nelle acque dell’Oglio e non era più emerso.