Pony «in fuga» a Dalmine per 12 chilometri

Non essendo certo un cavallo andaluso, non deve aver galoppato fiero, maestoso e libero per una dozzina di chilometri. Ma di certo anche lui, un piccolo e simpatico pony grigiastro, si è fatto valere, raggiungendo Dalmine dopo essersi allontanato dal suo maneggio a Villa d’Almè. Appunto camminando per una dozzina di chilometri. Lo hanno recuperato sabato mattina gli agenti della polizia locale di Dalmine, intervenuti con il consigliere comunale Mirko Rossi, grande appassionato di cavalli, e anche il sindaco Francesco Bramani si è tenuto costantemente informato sull’evolversi della situazione, piuttosto singolare.

Il pony stava pascolando tranquillo in un prato tra via Lorenzo Lotto e via Kennedy, non distante da alcune abitazioni, dal campus universitario e dagli istituti superiori Marconi ed Einaudi. Tanto che alcuni studenti dell’Einaudi si sono affacciati incuriositi dalle finestre: «Guardate, l’hanno arrestato», hanno ironizzato tra loro osservando l’anomala scena.