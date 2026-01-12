Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 12 Gennaio 2026

Pony «in fuga» a Dalmine per 12 chilometri

LA CURIOSITA’. Il cavallino si era allontanato da Villa D’Almè, recuperato dalla polizia locale.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il cavallino recuperato
Il cavallino recuperato

Non essendo certo un cavallo andaluso, non deve aver galoppato fiero, maestoso e libero per una dozzina di chilometri. Ma di certo anche lui, un piccolo e simpatico pony grigiastro, si è fatto valere, raggiungendo Dalmine dopo essersi allontanato dal suo maneggio a Villa d’Almè. Appunto camminando per una dozzina di chilometri. Lo hanno recuperato sabato mattina gli agenti della polizia locale di Dalmine, intervenuti con il consigliere comunale Mirko Rossi, grande appassionato di cavalli, e anche il sindaco Francesco Bramani si è tenuto costantemente informato sull’evolversi della situazione, piuttosto singolare.

Il pony stava pascolando tranquillo in un prato tra via Lorenzo Lotto e via Kennedy, non distante da alcune abitazioni, dal campus universitario e dagli istituti superiori Marconi ed Einaudi. Tanto che alcuni studenti dell’Einaudi si sono affacciati incuriositi dalle finestre: «Guardate, l’hanno arrestato», hanno ironizzato tra loro osservando l’anomala scena.

Nei dintorni nessuno è risultato «conoscere» il cavallino né risultavano segnalazioni alle forze dell’ordine della scomparsa di un cavallino nella zona. Così la polizia locale ha provveduto a contattare i veterinari di Ats Bergamo, che hanno analizzato il microchip del quale il cavallino era dotato. In questo modo dopo circa tre ore dalle prime chiamate arrivate ai carabinieri di Treviglio per la presenza di un «cavallo libero», il controllo in banca dati ha permesso di risalire al proprietario, appunto residente a Villa d’Almè. Il proprietario del pony ha quindi raggiunto Dalmine e ha provveduto al recupero con un apposito mezzo di trasporto, sul quale è salito scuotendo il suo ciuffetto beffardo. Come abbia fatto ad arrivare a Dalmine è un mistero del quale soltanto lui ne resterà a conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine
Bergamo
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Tecnologia Identificazione
Mirko Rossi
Francesco Bramani
Polizia Locale
ATS BERGAMO
Carabinieri di Treviglio