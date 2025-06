Una serata di solidarietà per aiutare i 42 sfollati di Bagnatica, le famiglie che hanno perso la casa nell’esplosione di martedì scorso in via Isolabella . L’associazione «Il paese vecchio in festa» di Costa di Mezzate ha organizzato una cena di beneficenza alla Cascina Fui’, sabato 7 giugno alle 20.30, a Costa di Mezzate. «L’intero ricavato – annuncia il presidente dell’associazione Mauro Lorenzi – sarà devoluto alla raccolta fondi ufficiale per questa emergenza. Avevamo effettuato un’iniziativa simile in occasione del terremoto di Amatrice, nel 2016. Per coloro che volessero unirsi alla raccolta fondi ma non riusciranno a partecipare alla cena, potranno versare la loro donazione all’Iban IT29H0503453870000000001367. La causale è Donazione emergenza Bagnatica via Isolabella, intestato alla parrocchia di Bagnatica. La prenotazione alla cena è obbligatoria e si raccoglierà entro venerdì alle 12,30 alla tabaccheria Cortinovis di Costa di Mezzate».