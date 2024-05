Urgnano, la veglia per Kevin: «Siamo qui per sostenere la famiglia»

«Siamo qui per sostenere i familiari di Kevin e continuare a chiedere al Signore il dono della forza e del coraggio. Ci mancano le parole giuste, Signore, questa prova è molto dura per noi, accetta anche il nostro silenzio e le nostre parole di crisi come una preghiera per Kevin, che tu conosci e ami».

Kevin Drago

Decine di persone, martedì pomeriggio, 21 maggio, hanno partecipato alla veglia di preghiera in ricordo di Kevin Drago, il trentunenne morto lo scorso 8 maggio all’ospedale «Jackson Memorial» di Miami, in Florida. Le parole del parroco di Urgnano, don Stefano Bonazzi, hanno risuonato nella casa della famiglia in via Carducci, per portare conforto ai familiari e agli amici del ragazzo. Mercoledì i funerali: alle 14.30 partirà un corteo dall’abitazione che giungerà fino alla parrocchia di Urgnano, dove sarà dato l’ultimo saluto a Kevin.