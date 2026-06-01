Atalanta, in settimana l’annuncio di Sarri. Possibile rescissione con Palladino

Il giorno di Giuntoli è arrivato, ora si aspetta quello di Sarri. Sarà in settimana, una volta aggiustati gli ultimi tasselli, che passano anche attraverso la chiusura del rapporto con Palladino, che sarà comunicata prima dell’arrivo del suo successore: l’Atalanta potrebbe arrivare alla rescissione consensuale con il tecnico napoletano (la scadenza è nel 2027), che per ora non ha trovato una panchina, visto che il Bologna ha scelto Tedesco.

Con D’Amico invece non c’è stata rescissione: l’ex direttore sportivo è stato sollevato dall’incarico, ma ha un altro anno di contratto, dunque la Roma dovrà convincere l’Atalanta con un’offerta. Gasperini, che ha ottenuto il licenziamento di Massara e vuole il pescarese, deve aspettare.

Per Sarri contratto di 3 anni