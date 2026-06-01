Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Lunedì 01 Giugno 2026

Atalanta, in settimana l’annuncio di Sarri. Possibile rescissione con Palladino

IL NUOVO CORSO. Nessuna soluzione consensuale per D’Amico: la Roma deve convincere l’Atalanta con un’offerta.

Lettura meno di un minuto.
Matteo Spini
Matteo Spini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Atalanta, in settimana l’annuncio di Sarri. Possibile rescissione con Palladino
Maurizio Sarri è in arrivo
(Foto di ansa)

Il giorno di Giuntoli è arrivato, ora si aspetta quello di Sarri. Sarà in settimana, una volta aggiustati gli ultimi tasselli, che passano anche attraverso la chiusura del rapporto con Palladino, che sarà comunicata prima dell’arrivo del suo successore: l’Atalanta potrebbe arrivare alla rescissione consensuale con il tecnico napoletano (la scadenza è nel 2027), che per ora non ha trovato una panchina, visto che il Bologna ha scelto Tedesco.

Con D’Amico invece non c’è stata rescissione: l’ex direttore sportivo è stato sollevato dall’incarico, ma ha un altro anno di contratto, dunque la Roma dovrà convincere l’Atalanta con un’offerta. Gasperini, che ha ottenuto il licenziamento di Massara e vuole il pescarese, deve aspettare.

Per Sarri contratto di 3 anni

Intanto con Sarri è tutto fatto e si attendono solo firma e ufficialità: il «Comandante» firmerà un contratto triennale da 3 milioni a stagione. Il suo rapporto con la Lazio è stato risolto la scorsa settimana, dunque l’Atalanta può chiudere: al posto di Sarri a Roma, sponda biancoceleste, è arrivato Gattuso, pure lui in attesa di comunicazione.
Intanto Sarri è tornato a casa, in Toscana: nei giorni scorsi ha presenziato ad una festa della comunità locale a Matassino, nei pressi della sua Figline Valdarno: si sapeva che l’ufficializzazione da parte dell’Atalanta sarebbe arrivata a giugno: ora ogni giorno è buono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Figline valdarno
Roma
Licenziamenti, Ridimensionamenti
Informazione d'impresa
Economia, affari e finanza
Calcio
Sport
Maurizio Sarri
Palladino
S.S. Lazio
Roma
Atalanta