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Sport / Bergamo Città Sabato 23 Maggio 2026

Bergamo, il 27 maggio a ChorusLife una giornata dedicata al ciclismo

L’APPUNTAMENTO. Un circuito per bambini, la tappa del Giro d’Italia sul maxischermo, la presentazione del libro «Donne che amano la bicicletta» e soprattutto l'arrivo del tour benefico di Andrea Devincenzi.

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Redazione Web
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Bergamo, il 27 maggio a ChorusLife una giornata dedicata al ciclismo
Andrea Devincenzi durante il suo tour benefico in giro per l’Italia

Bergamo

Mercoledì 27 maggio a ChorusLife una giornata interamente dedicata al mondo della bicicletta, con diverse iniziative in programma. Il Giro d’Italia sul maxischermo, un circuito dedicato ai bambini, il racconto del ciclismo femminile, le ciclostoriche e soprattutto l’arrivo di Andrea Devincenzi, atleta paralimpico impegnato in un tour benefico in giro per l’Italia.

Il programma della giornata

Il programma scatterà alle 14.30, con l’apertura del circuito dedicato ai bambini realizzato con il supporto di Vittoria, con la presenza di istruttori esperti. Per i più piccoli ci saranno a disposizione biciclette e attività guidate per avvicinarsi al ciclismo in modo sicuro e divertente. Dalle 15 sarà possibile seguire la tappa del Giro d’Italia sul maxischermo, con il commento di Tista Baronchelli e Morena Tartagni, trasformando piazza del Sagittario nel punto d’incontro per gli appassionati.

L'arrivo di Andrea Devincenzi

Alle 17 il momento centrale della giornata, l’arrivo a ChorusLife di Andrea Devicenzi, che farà tappa a Bergamo nell’ambito del tour in bicicletta «Alla scoperta dei 4 elementi», un viaggio di 35 tappe attraverso l’Italia, da Sanremo all’Etna. Devincenzi, a 17 anni, dopo un grave incidente stradale ha subito l’amputazione di una gamba. Da quella frattura ha costruito un percorso umano e sportivo fondato su determinazione, resilienza e impegno educativo, trasformando lo sport in uno strumento di sensibilizzazione e condivisione. Il tour ha infatti una finalità benefica: lungo il percorso saranno raccolte offerte a favore di tre realtà solidali, Kayros di Vimodrone, Cascina San Vincenzo di Concorezzo e Dona di SLAncio di Parma, con l’impegno ad aggiungere un euro per ogni chilometro percorso.

«Donne che amano la bicicletta»

La giornata proseguirà - alle 17.30 - con la presentazione del nuovo libro di Luciano Mereghetti, «Donne che amano la bicicletta», un momento accompagnato all’esposizione di ciclostoriche e dalla partecipazione di ospiti del mondo del ciclismo, in un dialogo tra memoria, passione sportiva e protagoniste della bicicletta. In serata, alle 21, l’incontro con Andrea Devicenzi, durante il quale l’atleta racconterà il significato del tour, le tappe del viaggio e il messaggio umano e sociale che accompagna il progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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