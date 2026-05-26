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Sport / Val Calepio e Sebino Martedì 26 Maggio 2026

Il Giro torna in Bergamasca: mercoledì 27 maggio la festa rosa attraversa la Bassa e Sarnico

L’EVENTO. Mercoledì 27 maggio la 17esima tappa Cassano d’Adda-Andalo attraverserà la provincia per circa 40 chilometri: passaggio da Verdello, Urgnano, Ghisalba, Grumello e Sarnico.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Il Giro torna in Bergamasca: mercoledì 27 maggio la festa rosa attraversa la Bassa e Sarnico
Una tappa del Giro d’Italia 2026: mercoledì 27 maggio sarà in Bergamasca
(Foto di Magni)

Una tradizione che continua, in un modo o nell’altro: quella tra Bergamo e il Giro d’Italia . Non ci sarà un arrivo di tappa sul Sentierone, come nel 2023 con il successo dell’americano Brandon McNulty, ma anche quest’anno la corsa rosa tornerà a colorare le strade della provincia. Mercoledì 27 maggio la 17esima tappa, da Cassano d’Adda ad Andalo, attraverserà la Bergamasca per circa quaranta chilometri. Un passaggio breve, ma sufficiente per riportare lungo le strade tutto il fascino del Giro: striscioni rosa, balconi addobbati, biciclette colorate, famiglie e scuole pronte ad attendere il gruppo.

I paesi

L’ingresso in provincia avverrà poco dopo la partenza, attorno al chilometro 4. La carovana passerà da Vaprio d’Adda e Verdello, per poi attraversare la Bassa: Urgnano, Cologno al Serio, Ghisalba e Palosco, prima di avvicinarsi alla zona di Palazzolo sull’Oglio. Dopo un primo sconfinamento nel Bresciano, il Giro tornerà in territorio bergamasco transitando da Grumello del Monte e Sarnico, quindi verso il lago d’Iseo e il ponte di Paratico, dove lascerà definitivamente la provincia.

Anche per pochi minuti, quando passa il Giro è sempre una festa popolare. I paesi si fermano, le strade si riempiono e la corsa diventa un rito collettivo, capace di unire generazioni diverse. Sarà anche l’occasione per applaudire da vicino i corridori bergamaschi ancora in gara: Lorenzo Milesi, protagonista di una crescita costante, Simone Gualdi, al debutto e già capace di mettersi in mostra, oltre agli esperti Lorenzo Rota e Simone Consonni, sempre pronti a cercare l’occasione giusta.

Gli orari

Il passaggio è previsto poco dopo le 12.30 nella zona di Verdello e nella Bassa, mentre Grumello del Monte e Sarnico vedranno il gruppo attorno alle 13.05, prima della parte più movimentata verso Andalo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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