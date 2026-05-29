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Sport / Bergamo Città Venerdì 29 Maggio 2026

Pallavolo, la Nazionale maschile gioca per la prima volta a Bergamo alla ChorusLife Arena

L’AMICHEVOLE. Appuntamento contro la Turchia domenica 31 maggio alle 17.30.

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Pallavolo, la Nazionale maschile gioca per la prima volta a Bergamo alla ChorusLife Arena

Bergamo

La Nazionale italiana maschile di pallavolo campione del mondo arriva a Bergamo per uno degli appuntamenti di avvicinamento alla stagione internazionale 2026. Domenica 31 maggio, alle 17.30, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi affronteranno la Turchia nel Bper Test Match, in programma alla ChorusLife Arena dopo il raduno in Val di Fiemme e le prime uscite amichevoli.

La sfida bergamasca rappresenta un test importante per valutare lo stato di forma del gruppo dopo le prime settimane di lavoro, in vista dell’esordio in Volleyball Nations League, previsto a giugno in Canada. Prima dell’appuntamento di Bergamo, l’Italia ha già affrontato la Turchia a Cavalese e giocherà anche contro il Belgio a Verona.

Pallavolo, la Nazionale maschile gioca per la prima volta a Bergamo alla ChorusLife Arena
Pallavolo, la Nazionale maschile gioca per la prima volta a Bergamo alla ChorusLife Arena
La Chorus Arena durante una gara del Volley Bergamo91
Pallavolo, la Nazionale maschile gioca per la prima volta a Bergamo alla ChorusLife Arena

I convocati

Sono 17 gli atleti convocati da De Giorgi, tra cui diversi protagonisti del titolo mondiale 2025.

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo PorroCentrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati.Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro, Mattia Orioli, Tim Held.Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki.Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace, Matteo Staforini

Turchia: Gürbüz Kaan, Karahan Ömercan Bura, Tümer Ahmet, Baltacı Ahmet Samet, Metli Merko, Bülbül Bedirhan, Kirkit Cafer, Mandiraci Ramazan Efe, Lagumdzija Mirza, Hatipoglu Beytullah, Lagumdzija Adis, Dilmenler Berk, Yenipazar Murat, Bayraktar Berkay, Bayram Efe.

Il match di Bergamo sarà trasmesso in diretta su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Per acquistare i biglietti clicca qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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