Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 14 Agosto 2025

A Predore l’ultimo saluto a Frisca Lisa Laygo

IL LUTTO. La tragedia ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità. Il tema del perdono al centro dell’omelia.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Predore

In molti nel pomeriggio di giovedì 14 agosto hanno preso parte ai funerali di Frisca Lisa Laygo, travolta e uccisa da un’imbarcazione mentre faceva il bagno nel lago d’Iseo, a Predore.

Leggi anche

Nel ricordare la creatività, l’umiltà e la semplicità della donna, il parroco don Ivan Dogana si è riferito nell’omelia, alle parole del Vangelo legate al tema del perdono, per una tragedia che ha sconvolto gli abitanti del paese. Un invito al perdono rivolto ai familiari, agli amici, a tutta la comunità, seguendo l’esempio di padre Massimiliano Maria Kolpe, che la Chiesa ricorda proprio oggi, 14 agosto.

