Giovedì 14 Agosto 2025
A Predore l’ultimo saluto a Frisca Lisa Laygo
IL LUTTO. La tragedia ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità. Il tema del perdono al centro dell’omelia.
Predore
In molti nel pomeriggio di giovedì 14 agosto hanno preso parte ai funerali di Frisca Lisa Laygo, travolta e uccisa da un’imbarcazione mentre faceva il bagno nel lago d’Iseo, a Predore.
Nel ricordare la creatività, l’umiltà e la semplicità della donna, il parroco don Ivan Dogana si è riferito nell’omelia, alle parole del Vangelo legate al tema del perdono, per una tragedia che ha sconvolto gli abitanti del paese. Un invito al perdono rivolto ai familiari, agli amici, a tutta la comunità, seguendo l’esempio di padre Massimiliano Maria Kolpe, che la Chiesa ricorda proprio oggi, 14 agosto.
