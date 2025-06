Bombole di gas a fuoco nel box, proprietaria ustionata

Stava provando a spegnere le fiamme divampate nel garage della sua abitazione, in via Campitino a Predore, ma è rimasta ustionata a una parte del capo ed è stata trasportata in ospedale a Chiari in codice giallo. È successo lunedì sera 21 giugno intorno alle 22 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco volontari di Sale Marasino e di Palazzolo sull’Oglio, con una squadra di pompieri effettivi partita dal Comando di Bergamo.