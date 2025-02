In classe insieme dall’asilo a Tavernola fino alla laurea lo stesso giorno

Tre giovani ingegneri della stessa età, dello stesso paese, Tavernola, conseguono la laurea triennale lo stesso giorno all’Università di Brescia, nello stesso indirizzo di studi. Per di più sono amici per la pelle fin dalla più tenera età. Una grande soddisfazione per i genitori e per lo stesso paese del Medio Sebino, perché questi giovani fanno ben sperare nel futuro. E poi tre in un colpo solo in un comune di neppure duemila abitanti non è da tutti. Comprensibile la gioia, soprattutto di maestri e professori. Matteo Martinelli, 23 anni compiuti il 5 febbraio, a distanza di due mesi il 17 aprile toccherà a Nicola Sorosina e l’8 agosto a Michele Zoppi, martedì 11 febbraio discuteranno le loro tesi di laurea triennale in Ingegneria meccanica e dei materiali. Altro particolare. Hanno scelto lo stesso relatore di Meccanica applicata alle macchine. I tre sono inseparabili fin da bambini.

Un’amicizia nata alla scuola materna

«Condividevamo la stessa passione per le materie scientifiche e per il calcio» La loro amicizia è sbocciata alla scuola materna dell’Istituto comprensivo di Tavernola, dove hanno trovato terreno fertile per far crescere il loro legame ,che è andato consolidandosi nel alla primaria e soprattutto delle medie. «Eravamo in sezioni diverse – dice Michele –, Nicola nella A e io e Matteo nella B, ma condividevamo la stessa passione per le materie scientifiche e per il calcio». Fanno infatti parte della seconda categoria calcio della Polisportiva comunale locale, Matteo nel ruolo di attaccante, Nicola di centrocampista e Michele di terzino destro. In comune, oltre alla passione per lo sport, le attitudini per le materie tecniche e scientifiche, la predisposizione a relazionarsi con gli altri, il forte collante dell’amicizia e l’educazione ricevuta nelle rispettive famiglie dalle quali hanno avuto sostegno e fiducia incondizionati nel conseguire i loro obiettivi.

La passione per le materie scientifiche

È alle Medie che i tre hanno scoperto di avere in comune la predisposizione per le materie scientifiche. «Il merito è della mia professoressa di Matematica, Maria Foresti», osserva Nicola. La docente, in pensione dopo 43 anni di attività didattica, ricorda che «nelle prove Invalsi delle classi terze i tre studenti si distinsero in Italiano, ma soprattutto in Matematica. Hanno sempre brillato per la loro vivace intelligenza, oltre che per l’entusiasmo nello studio».

Le superiori all’Itis di Lovere

E quando è stato il momento di scegliere l’indirizzo di studi alle scuole superiori, senza la minima esitazione hanno deciso di frequentare l’Itis «Ivan Piana» di Lovere, dove hanno conseguito il diploma in Meccanica e meccatronica, riuscendo a uscire indenni dal periodo critico della didattica a distanza dovuta alla pandemia. Altri cinque anni durante i quali hanno rafforzato il loro legame, studiando insieme, condividendo tanti altri interessi, tra cui il ruolo di animatori del Cre estivo dell’oratorio.

Michele e Matteo non sapevano se proseguire gli studi, Nicola non aveva dubbi: «È lui che ci ha aiutati a vincere la nostra titubanza» Arrivati al diploma, bisognava scegliere se entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi. Michele e Matteo erano incerti sul da farsi, Nicola invece non aveva dubbi. «È lui che ci ha aiutati a vincere la nostra titubanza», sottolineano. Fatta la scelta, per tre anni ogni giorno hanno frequentato le lezioni di Ingegneria raggiungendo la sede bresciana, distante da Tavernola circa 45 chilometri, utilizzando a turno la propria auto. Hanno preparato i 23 esami insieme, ognuno dei quali è stato sostenuto nello stesso giorno con buoni voti.

Ora le strade si dividono, ma non l’amicizia

Ora le loro strade professionali si dividono, ma non la loro amicizia. Michele una settimana prima della laurea ha già iniziato a lavorare nell’ufficio tecnico di una grossa ditta di guarnizioni di Viadanica. «Sono molto felice», dice con gli occhi che brillano. Anche Matteo ha ricevuto una proposta di lavoro in una ditta di Grumello che progetta e realizza impianti industriali in tutto il mondo. «Dopo tre anni vorrei applicare le mie competenze sul lavoro e fare anche qualche esperienza all’estero per crescere sul piano professionale e culturale», dichiara. Nicola invece è sul percorso della laurea magistrale. «Ho già sostenuto due esami», commenta, con l’obiettivo di «conseguire la laurea nel 2027». E c’è da crederci, considerato il suo carattere volitivo.