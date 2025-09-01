Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 01 Settembre 2025
In marcia tra Sarnico, Credaro, Villongo. Il 7 settembre c’è la «Camminata rosa»
ISCRIZIONI APERTE. L’iniziativa, all’insegna della salute, è organizzata all’interno della Festa dello Sport di Sarnico.
Domenica 7 settembre, si terrà la prima edizione della «Camminata rosa», un’iniziativa all’insegna della salute, della prevenzione e del benessere, organizzata all’interno della Festa dello Sport di Sarnico. Il Comune di Credaro, promotore dell’evento, invita la cittadinanza a partecipare a questa giornata che unisce movimento, consapevolezza e solidarietà.
Il percorso
La camminata si snoderà lungo un percorso che tocca Sarnico, Villongo e Credaro, con due opzioni disponibili: una di cinque chilometri e una di dieci chilometri, per permettere a tutti, dai camminatori più esperti alle famiglie, di prendere parte all’iniziativa secondo le proprie possibilità. Il ritrovo è previsto per le 8 al parcheggio di fronte al punto vendita «Italmark». La partenza ufficiale sarà data alle 9. L’arrivo è fissato allo Stadio Bortolotti di Sarnico, dove si concluderà simbolicamente un percorso non solo fisico ma anche culturale, volto a promuovere stili di vita sani e l’importanza della prevenzione. Una giornata da vivere in movimento, per se stessi e per gli altri L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi e infine dei Comuni di Sarnico, Credaro e Villongo, a testimonianza del forte legame tra territorio, istituzioni e cittadinanza.
Le informazioni utili
Le iscrizioni sono aperte, basta collegarsi al sito www.sfpitalia.org. È possibile inviare i moduli di partecipazione via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per ulteriori informazioni e iscrizioni si possono contattare i numeri telefonici 350/57.83.616 e 338/26.42.835.
