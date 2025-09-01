In marcia tra Sarnico, Credaro, Villongo. Il 7 settembre c’è la «Camminata rosa»

Il percorso

La camminata si snoderà lungo un percorso che tocca Sarnico, Villongo e Credaro, con due opzioni disponibili: una di cinque chilometri e una di dieci chilometri, per permettere a tutti, dai camminatori più esperti alle famiglie, di prendere parte all’iniziativa secondo le proprie possibilità. Il ritrovo è previsto per le 8 al parcheggio di fronte al punto vendita «Italmark». La partenza ufficiale sarà data alle 9. L’arrivo è fissato allo Stadio Bortolotti di Sarnico, dove si concluderà simbolicamente un percorso non solo fisico ma anche culturale, volto a promuovere stili di vita sani e l’importanza della prevenzione. Una giornata da vivere in movimento, per se stessi e per gli altri L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi e infine dei Comuni di Sarnico, Credaro e Villongo, a testimonianza del forte legame tra territorio, istituzioni e cittadinanza.