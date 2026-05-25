Pitone reale «in fuga» a Sarnico: ricerche in corso

Ricerche in corso

Il pitone

La «fuga» dell’esemplare di 1 metro e 40 centimetri di lunghezza, è stata prontamente segnalata alle autorità componenti da parte del 49 enne di Sarnico proprietario dell’esemplare. «Ho ribaltato l’appartamento senza esito», ha tenuto a sottolineare, «me ne sono accorto quando mi apprestavo a dargli da mangiare. È un pitone reale di colore giallo e marrone, tenuto con le dovute autorizzazioni. Probabilmente ha trovato un passaggio dalla retina di sicurezza all’interno della teca. Sino alle 23.30 di ieri (domenica 24 maggio, ndr) sera era all’interno». Il proprietario ha immediatamente allertato il 112 che hanno provveduto ad attivare i soccorsi, il nucleo Cites Bergamo, carabinieri del nucleo forestale, vigili del fuoco, polizia provinciale ed i carabinieri e la polizia locale di Sarnico.