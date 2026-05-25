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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 25 Maggio 2026

Pitone reale «in fuga» a Sarnico: ricerche in corso

IL CASO. «È un pitone reale di colore giallo e marrone, tenuto con le dovute autorizzazioni», spiega il proprietario, che ha immediatamente allertato il 112.

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Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore

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Pitone reale «in fuga» a Sarnico: ricerche in corso
Il pitone

Sarnico

È caccia al pitone in pieno centro a Sarnico. Il rettile è scappato poco dopo le 6 di questa mattina dalle teca nella quale era regolarmente tenuto al terzo piano di un condominio di via dei Mille.

Ricerche in corso

Pitone reale «in fuga» a Sarnico: ricerche in corso
Il pitone

La «fuga» dell’esemplare di 1 metro e 40 centimetri di lunghezza, è stata prontamente segnalata alle autorità componenti da parte del 49 enne di Sarnico proprietario dell’esemplare. «Ho ribaltato l’appartamento senza esito», ha tenuto a sottolineare, «me ne sono accorto quando mi apprestavo a dargli da mangiare. È un pitone reale di colore giallo e marrone, tenuto con le dovute autorizzazioni. Probabilmente ha trovato un passaggio dalla retina di sicurezza all’interno della teca. Sino alle 23.30 di ieri (domenica 24 maggio, ndr) sera era all’interno». Il proprietario ha immediatamente allertato il 112 che hanno provveduto ad attivare i soccorsi, il nucleo Cites Bergamo, carabinieri del nucleo forestale, vigili del fuoco, polizia provinciale ed i carabinieri e la polizia locale di Sarnico.

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